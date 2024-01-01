Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank

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الموقع الإلكتروني: svb.com

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بنك وادي السليكون (SVB)، أحد أقسام بنك First Citizens Bank، هو بنك الشركات والمستثمرين الأكثر ابتكارًا في العالم. يقدم SVB الخدمات المصرفية التجارية والخاصة للأفراد والشركات في مجالات التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناعات النبيذ المتميزة. تعمل SVB في مراكز الابتكار في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتخدم الاحتياجات الفريدة لعملائها الديناميكيين الذين يتمتعون بخبرة ورؤى واتصالات عميقة في القطاع. تعد الشركة الأم لـ SVB، First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA) من بين أفضل 20 مؤسسة مالية أمريكية بأصول تزيد عن 200 مليار دولار. بنك المواطنين الأول، عضو مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC).

الموقع الإلكتروني: svb.com

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