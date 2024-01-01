SignalZen هو حل للدردشة المباشرة لموقع الويب الخاص بك والذي يمكّنك من التحدث إلى زوار موقع الويب الخاص بك مباشرة من Slack. من خلال إعداد حساب في SignalZen وإدراج جزء صغير من كود HTML في كود موقع الويب الخاص بك، ستبدأ في تلقي جلسات الدردشة من عملائك عبر الإنترنت على Slack. يمكّنك تطبيق Slack هذا من التحدث إلى زوار موقع الويب الخاص بك في الوقت الفعلي وبطريقتين للتكامل - من خلال قنوات أو سلاسل دردشة مخصصة في قناة واحدة.

الموقع الإلكتروني: signalzen.com

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