SignalZen

SignalZen

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: signalzen.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SignalZen على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SignalZen هو حل للدردشة المباشرة لموقع الويب الخاص بك والذي يمكّنك من التحدث إلى زوار موقع الويب الخاص بك مباشرة من Slack. من خلال إعداد حساب في SignalZen وإدراج جزء صغير من كود HTML في كود موقع الويب الخاص بك، ستبدأ في تلقي جلسات الدردشة من عملائك عبر الإنترنت على Slack. يمكّنك تطبيق Slack هذا من التحدث إلى زوار موقع الويب الخاص بك في الوقت الفعلي وبطريقتين للتكامل - من خلال قنوات أو سلاسل دردشة مخصصة في قناة واحدة.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: signalzen.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SignalZen. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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