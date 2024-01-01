Siftly

Siftly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: siftly.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Siftly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Siftly هو محلل بيانات الذكاء الاصطناعي الشخصي الذي يمكنه تزويدك برؤى الأعمال الهامة في ثوانٍ، وليس أيام. ايردوت سابقا.

الموقع الإلكتروني: siftly.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Siftly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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