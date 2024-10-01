بدائل - Sift
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وتوفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموا...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي شركة عالمية رائدة في توفير المعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار والنتائج وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. تساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا وإدارة عملهم بكفاءة أكبر ...
Castle
castle.io
Castle عبارة عن منصة لإدارة مخاطر الهوية والاحتيال. نحن نساعد فرق الأمان والاحتيال على اكتشاف الاحتيال والتحقيق فيه والإبلاغ عنه وإيقافه في النهاية عند التسجيل وتسجيل الدخول وأثناء المعاملات. تتكامل مجموعات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بنا مع رمز التطبيق الخاص بك، وبعد ذلك يستخدم محللو الأمن والاحتيال...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint هي منصة ذكاء الأجهزة الرائدة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة واسعة النطاق والتي تساعد المطورين على بناء حلول الكشف عن الاحتيال الأفضل في فئتها. تتميز بصمة الإصبع بأنها دقيقة بنسبة 99.5% مع معرفات زائر ثابتة تدوم لأشهر بدلاً من أيام، وسريعة من خلال استدعاء بسيط لواجهة برمجة التطبيقات لات...
Authorize.net
authorize.net
يدعم موقع Authorize.net معالجة الدفع من خلال مساعدة الشركات الصغيرة على قبول مدفوعات بطاقات الائتمان والشيكات الإلكترونية عبر الإنترنت، شخصيًا، عبر الأجهزة المحمولة، والمزيد.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. هي شركة أمريكية لأمن المؤسسات مقرها في سانيفيل، كاليفورنيا، توفر البرامج كخدمة ومنتجات لأمن البريد الإلكتروني الوارد، ومنع فقدان البيانات الصادرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأجهزة المحمولة، والمخاطر الرقمية، وتشفير البريد الإلكتروني، والاكتشاف الإلكتروني، والبريد الإلكتروني. أرشفة...
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha هي المنصة رقم 1 لتخفيف الروبوتات المتعلقة بالخصوصية. توفر hCaptcha Enterprise دقة لا مثيل لها في اكتشاف عمليات الاحتيال وإساءة الاستخدام والحد منها، مع حلول شاملة لحماية الممتلكات عبر الإنترنت من الهجمات الآلية وشبه الآلية. تعمل حلول hCaptcha على حماية قادة الفئات في كل صناعة، بما في ذلك ال...
Pipl
pipl.com
Pipl هي شركة الثقة في الهوية. نحن نستخدم الارتباط متعدد المتغيرات لإنشاء اتصالات عميقة بين أكثر من 28 مليار معرف فريد — البريد الإلكتروني والهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البيانات المنتشرة في جميع أنحاء العالم. تسمح حلولنا للمؤسسات بتوفير تجارب عملاء سلسة وبناء الثقة عبر دورة حياة ...
iDenfy
idenfy.com
iDenfy عبارة عن منصة عالمية شاملة للتحقق من الهوية ومنع الاحتيال والامتثال تشتهر بخدمة التحقق من الهوية الشاملة. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القياسات الحيوية وفريق داخلي من خبراء KYC، تساعد iDenfy على منع الاحتيال والبقاء متوافقًا مع ضمان عملية تأهيل العملاء سهلة الاستخدام. في الآو...
MaxMind
maxmind.com
منذ عام 2002، أصبحت MaxMind الشركة الرائدة في مجال توفير معلومات IP واكتشاف الوكيل وأدوات الكشف عن الاحتيال عبر الإنترنت. تُعرف MaxMind بأنها منشئ GeoIP® وأول شركة تقدم بيانات عنوان IP وخدمات الكشف عن الاحتيال، وهي في مهمة لجعل الإنترنت أكثر أمانًا وذكاءً، من خلال حلول تعتمد على البيانات. تعتمد أكثر...
Stytch
stytch.com
Stytch هي أقوى منصة هوية مصممة للمطورين. بفضل الميزات المتقدمة مثل بصمة الجهاز والمصادقة المقاومة للاستيلاء على الحساب، توفر Stytch البنية التحتية اللازمة لجعل هوية شركتك وإدارة الوصول آمنة وموثوقة وقابلة للتطوير. تقدم Stytch حلول CIAM لـ B2C وB2B، بما في ذلك كلمات المرور المقاومة للاختراق، وتدفقات ...
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب ...
Intellicheck
intellicheck.com
تقدم شركة Intellicheck, Inc. حلول التحقق من الهوية الرقمية عند الطلب لاحتياجات KYC والاحتيال والتحقق من العمر. تتوفر حلولها الدقيقة والسريعة والآمنة للغاية من خلال IDN-Direct، وهو حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) يتكامل مع أنظمة العملاء وعملياتهم، ومن خلال IDN-Portal الذي يمكن تشغيله في أقل م...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub هي منصة التحقق الوحيدة لتأمين رحلة المستخدم بأكملها. من خلال حلول KYC/AML وKYB ومراقبة المعاملات ومنع الاحتيال القابلة للتخصيص من Sumsub، يمكنك تنسيق عملية التحقق الخاصة بك والترحيب بمزيد من العملاء في جميع أنحاء العالم وتلبية متطلبات الامتثال وتقليل التكاليف وحماية أعمالك. لدى Sumsub أكثر من...
IPQS
ipqualityscore.com
يقدم IPQS مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) لمنع الاحتيال والتي تكتشف بشكل فعال الأنشطة الاحتيالية المتقدمة وتمنعها، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، والوكلاء السكنيين، ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وبيانات المستخدم المسروقة. تحظى أدوات الفحص في الوقت الفعلي الخاصة بنا بثقة المؤسسات ال...
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل ...
Authsignal
authsignal.com
Authsignal عبارة عن منصة مصادقة سهلة الاستخدام، توفر مفاتيح المرور وعوامل المصادقة الحديثة الأخرى. تركز على تمكين المؤسسات والشركات المتوسطة الحجم من التحقق من هوية العميل بسلاسة، وتخفيف الاحتيال، وتأمين بيانات العملاء. من خلال الشراكة مع المؤسسات الحديثة التي تركز على المستهلك، يتيح Authsignal اتبا...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus عبارة عن منصة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي تتيح اتخاذ قرارات مالية أسرع وأكثر دقة. تقوم الشركة بتحليل المستندات بدقة تزيد عن 99%، بغض النظر عن التنسيق أو الجودة، وتدعم مئات أنواع المستندات بما في ذلك البيانات المصرفية، وقسائم الدفع، ونماذج الضرائب. توفر Ocrolus حلاً موثوقًا به لاكتشاف الاحتيا...
UpPass
uppass.io
UpPass عبارة عن منصة للتحقق من الهوية بدون رمز تساعد في إيقاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بأسرع طريقة. تمامًا مثل نموذج Google، يمكنك إنشاء نموذج تأهيل مع أي خطوات تحقق (مقارنة الحياة والوجه، والتحقق من البريد الإلكتروني، والتحقق من رقم الهاتف المحمول OTP، والتحقق من مستند الهوية باستخدام التعرف ال...
CHEQ
cheq.ai
الشركة الرائدة في مجال Go-to-Market Security.a تظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 27% من حركة المرور على الإنترنت غير صالحة، مما يساهم في خسارة 42 مليار دولار سنويًا. والأمر يزداد سوءًا. في المشهد الرقمي اليوم، يستطيع أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت أن يتسبب في ضرر كبير لأي موقع ويب في أي وقت ...
Prove
prove.com
Prove هي الطريقة الحديثة للشركات لتمكين عملائها من إثبات هوياتهم باستخدام الهاتف فقط. تقدم Prove حلولاً تتمحور حول الهاتف والتي تمكن عملائها من اكتساب مستهلكين جدد والتفاعل مع عملائهم الحاليين عن طريق إزالة الاحتكاك مع تعزيز الأمان وتعزيز خصوصية المستهلك واختيار المستهلك. يتم استخدام حلول Prove من ق...
SEON
seon.io
تعمل SEON على تغيير كيفية مكافحة الاحتيال والمخاطر من الدرجة الأولى. تعمل منصة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال لدينا على تمكين الشركات من اكتشاف التهديدات المحتملة ومنعها قبل حدوثها. يتيح لك نهج API-first إمكانية التعامل مع العملاء بسلاسة مع مراقبة الأنشطة والرحلات بشكل استباقي. يستخدم ملف التعريف الرق...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future هي أكبر شركة لاستخبارات التهديدات في العالم. توفر سحابة الذكاء المسجلة في المستقبل معلومات شاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت عبر الويب المفتوح والويب المظلم والمصادر التقنية، يوفر Recorded Future رؤية في الوقت الفعلي لسطح الهجوم المتوسع ومشهد التهديدات...
Bolt Merchant
bolt.com
يمكنك تحويل المزيد من العملاء بنسبة 50% وزيادة المبيعات من خلال إتمام عملية الدفع بنقرة واحدة في Bolt. قم بترقية عملية الدفع الخاصة بك من خلال الدفع بنقرة واحدة، وضمان استرداد المبالغ المدفوعة للاحتيال بنسبة 100٪، والوصول إلى عشرات الملايين من المتسوقين على شبكة Bolt، والمزيد. بولت مرن وسهل التنفيذ ...
Cognito
cognitohq.com
يوفر التحقق من هوية Cognito الامتثال الفوري لـ KYC وAML، وفحص قائمة المراقبة، والمزيد على مستوى العالم، مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية.
Chargebacks911
chargebacks911.com
لم تكن بدايات Chargebacks911 متجذرة في الخدمات المصرفية أو المدفوعات. في الواقع، لم يكونوا في القطاع المالي على الإطلاق. تم تأسيس الشركة من قبل التجار الذين أمضوا سنوات في بناء أعمال تجارية عبر الإنترنت، فقط ليروا نجاحهم يتضاءل بسبب نزاعات العملاء. ألهمت هذه التجربة إطلاق Chargebacks911 باعتبارها ال...
Fraud.net
fraud.net
تقوم Fraud.net بتشغيل أول منصة متكاملة لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال واعرف عميلك (KYC) مصممة للمؤسسات الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. تساعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز المؤسسات من جميع الأحجام على تسخير معلومات المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال...
Socure
socure.com
تدعم منصة التعلم الآلي الحاصلة على براءة اختراع من Socure معيارًا مرتفعًا للامتثال السلس لـ CIP/KYC، واكتشاف الاحتيال، والتحقق من مستندات الهوية، والتحقق من صحة ملكية الحساب المصرفي من خلال مجموعة حلول شاملة مصممة لهذا الغرض والتي تؤدي إلى دقة قوية ورائدة في الصناعة. لفتح الثقة في الهوية للتفاعلات ا...