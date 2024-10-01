بدائل - Sideline

Text-Em-All

text-em-all.com

Text-Em-All هي خدمة مراسلة جماعية موجهة نحو الهدف وتعطي الأولوية للتأثير الإيجابي على المجتمع، وتقدم رسائل شخصية وإعلامية ورسائل طوارئ إلى مجموعات كبيرة. تعزز الشركة ثقافة وقيمًا قوية، مع التركيز على العظمة بدلاً من النمو ووضع الناس فوق الربح. تلتزم Text-Em-All بأن يكون التعامل معها ممتعًا، حيث تقدم...