بدائل - Shutterstock
Tableau
tableau.com
Tableau (تعني كلمة فرنسية "طاولة صغيرة" حرفيًا، وتستخدم أيضًا لتعني "صورة"؛ pl. tableaux أو نادرًا، tableaus) قد تشير إلى:
Akkio
akkio.com
الذكاء الاصطناعي التنبؤي للمحللين. امنح عملياتك ميزة تنافسية من خلال الرؤى السريعة والتنبؤات السهلة. لا يوجد ترميز مطلوب.
Verteego
verteego.com
Verteego's AI analyzes your data in real-time and generates recommendations to optimize your supply chain, boost your marketing campaign.
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. - إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج / مهام متعددة - عملية إصدار مضمنة بما في ذلك الموافقات والتحريرات والتعليق...
Knowi
knowi.com
Knowi عبارة عن منصة حديثة لذكاء الأعمال تم تصميمها خصيصًا للبيانات الحديثة الحالية، مما يمكّن المؤسسات من جميع الأحجام من تقصير المسافة بشكل كبير من البيانات الأولية إلى الاستبصار إلى العمل. من خلال التكامل الأصلي مع أي مصدر بيانات تقريبًا، بما في ذلك NoSQL وSQL وRDBMS والملفات وواجهات برمجة التطبيق...
InfiniGrow
infinigrow.com
تساعد InfiniGrow فرق التسويق B2B على تحقيق عائد أعلى على الاستثمار من خلال قياس جهود التسويق التي تؤدي إلى نمو الإيرادات والتنبؤ بها وتخطيطها.
DataRobot
datarobot.com
يفتح. مرن. مصمم للتكيف مع احتياجات الذكاء الاصطناعي لفريقك. يجمع DataRobot كل مسارات العمل التوليدية والتنبؤية معًا في نظام أساسي واحد قوي. قم بتقديم الذكاء الاصطناعي الذي يحتاجه عملك بسرعة، وتحكم في جميع أصولك، واستفد من خبراء الذكاء الاصطناعي العالميين.
Faraday
faraday.ai
يتيح لك Faraday تضمين الذكاء الاصطناعي في سير العمل عبر مجموعتك — لجعل أدواتك المفضلة تعمل بشكل أفضل