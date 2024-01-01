بدائل - SHRM

Cognician

cognician.com

تقوم Cognician بتنشيط تغيير سلوك الموظفين من خلال تجارب رقمية قابلة للتطوير وشخصية ومعتمدة على البيانات وتحقق تغييراً قابلاً للقياس في 30 يومًا أو أقل. يرتكز هذا النهج القائم على علم الأعصاب على العمل والمتابعة والتفكير والمشاركة الاجتماعية. تعتمد واجهة Cognician سهلة الاستخدام على الدردشة والتفاعلي...