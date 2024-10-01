بدائل - Shortwave

SaneBox

sanebox.com

SaneBox هي أداة لإدارة البريد الإلكتروني تساعد العامل العادي على توفير ما لا يقل عن 2.5 ساعة أسبوعيًا حتى يتمكن من قضاء المزيد من الوقت خارج صندوق الوارد الخاص به. تأسست SaneBox في عام 2011، وهي تقدم للأفراد والعملاء من المؤسسات على حدٍ سواء مجموعة كاملة من الأدوات التنظيمية للبريد الإلكتروني لاستعا...