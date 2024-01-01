Shoptimised

Shoptimised

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: shoptimised.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shoptimised على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Shoptimised هو برنامج لإدارة الخلاصات يمنحك التحكم الكامل في تحسين خلاصة المنتج الخاص بك. فهو يسمح لك بتحسين وتحرير خلاصات التسوق المتعددة دون تغيير موقع الويب الخاص بك أو الاعتماد على المطور الخاص بك.
الفئات:
Productivity
برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات

الموقع الإلكتروني: shoptimised.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shoptimised. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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