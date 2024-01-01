يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shoptimised على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Shoptimised هو برنامج لإدارة الخلاصات يمنحك التحكم الكامل في تحسين خلاصة المنتج الخاص بك. فهو يسمح لك بتحسين وتحرير خلاصات التسوق المتعددة دون تغيير موقع الويب الخاص بك أو الاعتماد على المطور الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: shoptimised.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shoptimised. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.