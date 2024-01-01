بدائل - Shoprocket

Checkout Page

checkoutpage.co

باستخدام صفحة الدفع، ستكون جاهزًا لقبول المدفوعات على موقع الويب الخاص بك في أي وقت من الأوقات. مع تجربة دفع رائعة تعمل على أي جهاز ولأي عميل. قم ببيع أي شيء بدءًا من السلع المادية وحتى تذاكر الأحداث ومن البرامج إلى التنزيلات الرقمية. قم بإعداد عملية الدفع وتأكيدات البريد الإلكتروني والأتمتة، كل ذلك...