بدائل - ShopFactory

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

Square

Square

squareup.com

Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

سلة تسوق التجارة الإلكترونية Ecwid سريعة وسهلة الاستخدام! قم بإعداد متجرك المجاني عبر الإنترنت لـ WordPress وDrupal وFacebook والمزيد! ابدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام Ecwid.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

أنشئ متجرًا فريدًا عبر الإنترنت، وقم ببيع عملك، وقم بإدارة أعمال إبداعية. مثالي لمصممي الملابس والفرق وصانعي المجوهرات والحرفيين وغيرهم من الفنانين.

OpenCart

OpenCart

opencart.com

نظام عربة التسوق المجانية. OpenCart هو حل للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت مفتوح المصدر يعتمد على لغة PHP.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

ما هي برامج التجارة الإلكترونية؟ وكيفية اختيار برنامج التجارة الإلكترونية المناسب لبناء عملك عبر الإنترنت وإطلاق موقع ويب ناجح

PrestaShop

PrestaShop

prestashop.com

أطلق موقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، وقم بتخصيص متجرك عبر الإنترنت وابدأ في بيع منتجاتك باستخدام منصة التجارة الإلكترونية PrestaShop.

SamCart

SamCart

samcart.com

الطريقة السهلة لبدء البيع عبر الإنترنت. سواء كنت تبيع منتجات رقمية أو خدمات عبر الإنترنت، فإن SamCart هي الطريقة الأسهل لبدء قبول الطلبات.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.

Storenvy

Storenvy

storenvy.com

قم بالشراء مباشرة من الشركات الصغيرة الأكثر روعة في العالم.

Selldone

Selldone

selldone.com

يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...

Olist

Olist

olist.com

مصمم لأولئك الذين يبحثون عن أفضل التقنيات والأدوات والتكاملات في عملية المبيعات عبر الإنترنت. تسريع أعمالك، والنمو في التجارة الإلكترونية.

Tradift

Tradift

tradift.com

Tradift هي شركة تكنولوجيا تقدم حلول التجارة الإلكترونية للشركات المحددة. تسهل Tradift على الشركات قبول المدفوعات وشحن المنتجات وإدارة المبيعات، كل ذلك ضمن منصة واحدة.

Checkout Page

Checkout Page

checkoutpage.co

باستخدام صفحة الدفع، ستكون جاهزًا لقبول المدفوعات على موقع الويب الخاص بك في أي وقت من الأوقات. مع تجربة دفع رائعة تعمل على أي جهاز ولأي عميل. قم ببيع أي شيء بدءًا من السلع المادية وحتى تذاكر الأحداث ومن البرامج إلى التنزيلات الرقمية. قم بإعداد عملية الدفع وتأكيدات البريد الإلكتروني والأتمتة، كل ذلك...

Cartzy

Cartzy

cartzy.com

Cartzy عبارة عن منصة تجارة إلكترونية شاملة تسهل على أي شخص بدء عمل تجاري عبر الإنترنت. تم إنشاؤه باستخدام جميع التطبيقات التي تحتاجها لبدء متجر محسّن للغاية، بمجرد إخراجه من الصندوق. تحظى Cartzy بثقة الآلاف من مسوقي وبائعي التجارة الإلكترونية في بلدان حول العالم وقد تم إنشاؤها بواسطة Marketers for M...

UltraCart

UltraCart

ultracart.com

UltraCart عبارة عن حل لعربة التسوق يمكن تكوينه بسهولة ويوفر إدارة كاملة قائمة على الويب ويمكن دمجه في أي موقع ويب باستخدام رابط بسيط.

Airsquare

Airsquare

airsquare.com

قم ببيع المنتجات والتذاكر والعضويات، عبر الإنترنت وفي المتجر باستخدام برنامجنا التجاري كامل الميزات، في أي مكان في العالم.

Shoprocket

Shoprocket

shoprocket.io

أنشئ حسابك مع Shoprocket وابدأ البيع في أي مكان خلال 5 دقائق. ما عليك سوى نسخ الكود الخاص بنا ولصقه في موقع الويب الخاص بك أو مدونتك، أو ربط حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق. إنها أيضًا أسرع عربة تسوق في العالم.

Storbie

Storbie

storbie.com

Storbie هي منصة التجارة الإلكترونية لتجار التجزئة المستقلين. نحن موجودون لمساعدة الشركات الصغيرة على النجاح عبر الإنترنت ونحن متخصصون في حلول الويب المخصصة للصناعة للصيدلة والعيادات البيطرية. منصة Storbie سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. نحن نهتم بالأمور التقنية حتى تتمكن من التركيز على ...

ThriveCart

ThriveCart

thrivecart.com

ThriveCart عبارة عن منصة لعربات التسوق تمكن الشركات من زيادة الإيرادات من خلال صفحات عربة التسوق عالية التحويل.

Cococart

Cococart

cococart.co

أسهل طريقة لإدارة عملك. قم بإدارة طلباتك ومدفوعاتك وتسويقك والمزيد — في مكان واحد. Cococart هي الطريقة الأسهل لأي شخص لبيع أي شيء عبر الإنترنت. يمكن للتجار إنشاء متجر بدون تعليمات برمجية أو تصميم أو تنزيلات للتطبيقات. لا تزال 200 مليون شركة في جميع أنحاء العالم تستخدم WhatsApp أو الهاتف لتلقي الطل...

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ هي منصة التجارة الإلكترونية ذات الأداء الوحيد التي تم إنشاؤها بدافع الضرورة بسبب معدلات التحويل السيئة. متى كانت آخر مرة تم فيها تحويل مبيعات متجرك بنسبة 4%، أو 6%، أو 8%، أو 10% أو أكثر؟ يعمل Checkout Champ على زيادة معدلات التحويل ومتوسط ​​قيمة الطلب من خلال الخروج المخصص الثوري، وز...

HeadQ

HeadQ

headq.io

يمنح HeadQ عملائك تجربة شراء سلسة أثناء قيامهم بتكوين منتجهم والحصول على عرض أسعار والتحقق مباشرة من موقع الويب الخاص بك.

SoTrusty

SoTrusty

sotrusty.com

SoTrusty عبارة عن منصة يمكنك من خلالها إنشاء وإدارة متجرك الخاص عبر الإنترنت في غضون دقائق من هاتفك الذكي

Shopaccino

Shopaccino

shopaccino.com

منصة برمجيات التجارة الإلكترونية سهلة الاستخدام مع تطبيق الهاتف المحمول. يمكن للتجار إنشاء مواقعهم الإلكترونية وبيع المنتجات لعملاء B2C وB2B (كلاهما). واجهة برمجة التطبيقات (API) متكاملة مع جميع بوابات الدفع وشركات الشحن الرئيسية. وجود أدوات تسويقية مثل: البريد الآلي للطلبات المهجورة، ونظام نقاط الم...

ShopWired

ShopWired

shopwired.io

ShopWired هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة المتحدة والتي تتيح للتجار إنشاء متجرهم عبر الإنترنت وإطلاقه وتنميته باستخدام الأدوات التي نقدمها. باستخدام ShopWired، يمكن للتجار إنشاء واجهات متاجر جميلة، والبيع عبر قنوات مبيعات متعددة (الويب، والهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأس...

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