منصة واحدة لجميع احتياجات إنشاء الفيديو الخاصة بك قم بتغيير طريقة تواصلك باستخدام قوة الفيديو. قم بإنشاء محتوى عالي الجودة وفعال من حيث التكلفة على نطاق واسع باستخدام مجموعة تطبيقات وخدمات Shootsta. تفضل بزيارة موقعshootsta.com محتوى فيديو عالي الجودة على نطاق واسع قم بإنشاء مقاطع فيديو احترافية بسهولة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة في جميع أنحاء مؤسستك بأكملها باستخدام Shootsta Pro - وهو حل اشتراك فيديو مناسب لدعم احتياجات الفيديو المتزايدة لديك. تمكينك من خلال خدمة ما بعد الإنتاج التي نقدمها نحن نمكّن الفرق في جميع أنحاء العالم من خلال خدمة ما بعد الإنتاج التي نقدمها. نحن نقدم لك التكنولوجيا والتعليم والخدمات المهنية لتبسيط عملية إنتاج الفيديو الخاص بك. يتيح لك نموذج أعمالنا الفريد إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة خاص بالعلامة التجارية على نطاق واسع، ويكون جاهزًا للمشاركة خلال 24 ساعة فقط. إنه المزيج المثالي بين إنتاج الفيديو الداخلي والخارجي. هذا فيديو مبسط. قم بتسريع دورة مبيعاتك من خلال فيديو مخصص يساعدك تطبيقنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تجاوز الضوضاء من خلال إنشاء الفيديو تلقائيًا. إشراك العملاء المحتملين في كل مرحلة. امنح عملك الميزة في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. بدءًا من التواصل وحتى المتابعة، استخدم الفيديو لتسريع تدفق البيانات لديك، ونقل MQLs إلى SQLs، وإتمام الصفقات بشكل أسرع. لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق لإنشاء مقطع فيديو مخصص عالي الجودة ومشاركته مباشرةً عبر البريد الإلكتروني. لا المهارات التقنية المطلوبة. رسائل فيديو فورية قابلة للمشاركة حوّل طريقة تواصلك مع الزملاء والعملاء من خلال تسجيل الشاشة. أظهر كما تفعل شخصيًا. التقط ما يظهر على شاشتك، أو كاميرا الويب الخاصة بك، أو كليهما في فيديو عالي الجودة. ارسم مباشرة على الشاشة لتسليط الضوء على ما هو مهم حقًا. متجرك الشامل لكل ما يتعلق بالفيديو، تعد منصة Shootsta الأداة المثالية لفرق المؤسسات لتخطيط مقاطع الفيديو وإنشائها والتعاون فيها وتخزينها ومشاركتها. احتفظ بجميع أصول وتقنيات Shootsta الخاصة بك معًا حتى يكون فريقك دائمًا على نفس الصفحة. مرحبا، الكفاءة.

الموقع الإلكتروني: shootsta.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shootsta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.