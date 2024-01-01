SHMÚ.sk

SHMÚ.sk

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الموقع الإلكتروني: shmu.sk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SHMÚ.sk على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المعهد السلوفاكي للأرصاد الجوية الهيدرولوجية، التنبؤات والتحذيرات الهيدرولوجية والأرصاد الجوية، تحليل الطقس، تاريخ الطقس، الانبعاثات، جودة الهواء

الموقع الإلكتروني: shmu.sk

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