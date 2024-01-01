بدائل - Shipturtle

Arcadier

arcadier.com

تعد Arcadier شركة إنشاء الأسواق عبر الإنترنت الأسرع نموًا في العالم، حيث تم إنشاء أكثر من 16000 سوق باستخدام تقنية Arcadier. تعمل حلولنا على تشغيل أسواق B2B وB2C وP2P والمشتريات للمستخدمين في أكثر من 180 دولة. باعتبارنا مزود SaaS للسوق حائز على العديد من الجوائز، فقد جمعت حلولنا النموذجية ذاتية الخد...