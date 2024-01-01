Shipmates

Shipmates

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: shipmates.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shipmates على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Shipates عبارة عن منصة شحن تمكن أصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت من حجز الطلبات القياسية عند الطلب باستخدام شركات توصيل متعددة في الفلبين. بديل لمتاعب الحجز والشحن اليدوي. يساعد زملاء السفينة شركات التجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل عملية الشحن الخاصة بهم أسهل وأسرع.

الموقع الإلكتروني: shipmates.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shipmates. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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