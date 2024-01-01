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Shipates عبارة عن منصة شحن تمكن أصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت من حجز الطلبات القياسية عند الطلب باستخدام شركات توصيل متعددة في الفلبين. بديل لمتاعب الحجز والشحن اليدوي. يساعد زملاء السفينة شركات التجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل عملية الشحن الخاصة بهم أسهل وأسرع.

الموقع الإلكتروني: shipmates.app

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