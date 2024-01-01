قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

عش بشكل أفضل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. Shimmer هي منصة التدريب رقم 1 للبالغين الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. صممه الأطباء الخبراء ADHD وعلماء النفس المدربين. قم ببناء الحياة التي تحبها من خلال التدريب المخصص عبر الفيديو 1:1، وأدوات الإنتاجية المصنوعة يدويًا، ووحدات التعلم المدعومة علميًا.

الموقع الإلكتروني: shimmer.care

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shimmer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.