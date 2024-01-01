Shimmer

Shimmer

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الموقع الإلكتروني: shimmer.care

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shimmer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

عش بشكل أفضل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. Shimmer هي منصة التدريب رقم 1 للبالغين الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. صممه الأطباء الخبراء ADHD وعلماء النفس المدربين. قم ببناء الحياة التي تحبها من خلال التدريب المخصص عبر الفيديو 1:1، وأدوات الإنتاجية المصنوعة يدويًا، ووحدات التعلم المدعومة علميًا.

الموقع الإلكتروني: shimmer.care

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shimmer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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