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يركز SherpaDesk على ما يهم الخدمات المهنية أكثر وهو الوقت. SherpaDesk هو أحد حلول أتمتة الخدمات الاحترافية (PSA) المستضافة على السحابة والذي يدمج العمليات التجارية الأساسية في حل واحد. تستطيع المؤسسات تتبع مشكلات خدمة العملاء، والتقاط الوقت القابل للفوترة وغير القابل للفوترة، ومراقبة ربحية مشروعها بالكامل. يعد تطبيق SherpaDesk للهاتف المحمول الحل الأمثل لأي مؤسسة لديها تقنيات في هذا المجال وتحتاج إلى تسجيل وقتها ونفقاتها.

الموقع الإلكتروني: sherpadesk.com

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