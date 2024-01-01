SherpaDesk

SherpaDesk

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sherpadesk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SherpaDesk على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يركز SherpaDesk على ما يهم الخدمات المهنية أكثر وهو الوقت. SherpaDesk هو أحد حلول أتمتة الخدمات الاحترافية (PSA) المستضافة على السحابة والذي يدمج العمليات التجارية الأساسية في حل واحد. تستطيع المؤسسات تتبع مشكلات خدمة العملاء، والتقاط الوقت القابل للفوترة وغير القابل للفوترة، ومراقبة ربحية مشروعها بالكامل. يعد تطبيق SherpaDesk للهاتف المحمول الحل الأمثل لأي مؤسسة لديها تقنيات في هذا المجال وتحتاج إلى تسجيل وقتها ونفقاتها.
الفئات:
Business
برامج الفواتير

الموقع الإلكتروني: sherpadesk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SherpaDesk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

SuiteDash

SuiteDash

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Bill.com

Bill.com

bill.com

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