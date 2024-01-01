SharpTools

SharpTools

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الموقع الإلكتروني: sharptools.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SharpTools على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تصور وأتمتة منزلك الذكي. قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة للمنزل الذكي وقواعد التشغيل الآلي للمنزل في حل بسيط ولكنه قوي.

الموقع الإلكتروني: sharptools.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SharpTools. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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