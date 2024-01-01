SharpTools

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

تصور وأتمتة منزلك الذكي. قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة للمنزل الذكي وقواعد التشغيل الآلي للمنزل في حل بسيط ولكنه قوي.

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