Shapeways

Shapeways

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الموقع الإلكتروني: shapeways.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shapeways على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Shapeways هي المنصة الرائدة التي تعيد تعريف إنشاء المنتجات من خلال خدمات التصميم والتصنيع والبيع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.
الفئات:
Photography & Graphics
برامج الطباعة ثلاثية الأبعاد

الموقع الإلكتروني: shapeways.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shapeways. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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