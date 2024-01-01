Shadow Drive

Shadow Drive

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الموقع الإلكتروني: shadow.tech

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shadow Drive على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التخزين السحابي الخاص بك، وملفاتك، وقواعدك. حافظ على خصوصية ملفاتك وأمانها بفضل Shadow Drive، وهو حل التخزين السحابي الأوروبي الصنع والمستضاف لدينا. الآن، محرك الأقراص الذي يركز على الخصوصية بأقل سعر في السوق.
الفئات:
Productivity
خدمات التخزين السحابي

الموقع الإلكتروني: shadow.tech

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shadow Drive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Google Drive

Google Drive

google.com

iCloud

iCloud

icloud.com

Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

TeraBox

TeraBox

terabox.com

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

MEGA

MEGA

mega.io

Proton Drive

Proton Drive

proton.me

TeleDrive

TeleDrive

teledriveapp.com

Amazon Drive

Amazon Drive

amazon.com

Yandex Disk

Yandex Disk

disk.yandex.com

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iCloud Beta

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koofr.net

FEX.NET

FEX.NET

fex.net

Google Drive

Google Drive

google.com

Internxt

Internxt

internxt.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

iCloud Drive

iCloud Drive

icloud.com

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

Puter

Puter

puter.com

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