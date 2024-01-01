Sequin

Sequin

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الموقع الإلكتروني: sequincard.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sequin على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sequin هي أول بطاقة خصم مصممة لمكافأة النساء حيث ننفق ما يصل إلى 6% استرداد نقدي على مستحضرات التجميل والصيدليات وصالات الألعاب الرياضية والصالونات المحلية والمزيد! يتمتع أعضاء البطاقات بإمكانية الوصول إلى فحص الفائدة المرتفعة والتعليم المالي ومجتمع من النساء الطموحات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تخصيص كل بطاقة ترتر بشعار المال!

الموقع الإلكتروني: sequincard.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sequin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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