بدائل - Sentry AI

Hikvision

hikvision.com

تلتزم هيكفيجن بخدمة مختلف الصناعات من خلال تقنياتها المتطورة للإدراك الآلي، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، مما يقود مستقبل الذكاء الاصطناعي للأشياء: من خلال تقنيات الإدراك الآلي الشاملة، نهدف إلى مساعدة الأشخاص على التواصل بشكل أفضل مع العالم من حولهم؛ بفضل مجموعة كبيرة من المنتجات الذكية، فإ...