بدائل - SenseHawk

FlytBase

flytbase.com

FlytBase عبارة عن منصة للطائرات بدون طيار على مستوى المؤسسات لأتمتة سير عمل جمع البيانات الجوية بشكل كامل. مع تدخل بشري ضئيل أو معدوم، يمكن للمستخدمين إجراء رحلات جوية بدون طيار BVLOS مجدولة وقابلة للتكرار باستخدام محطات الإرساء، والتي يتم التحكم فيها جميعًا من مراكز القيادة عن بعد. من خلال تمكين ال...