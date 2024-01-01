Sendo

Sendo

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الموقع الإلكتروني: sendo.dev

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sendo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

واجهة برمجة تطبيقات الرسائل القصيرة الجديدة للمطورين. نحن نجعل الأمر سهلًا ورخيصًا وممتعًا للشركات الناشئة للاعتماد على الرسائل النصية القصيرة مرة أخرى. ابدأ في دقائق معدودة باستخدام مستندات بسيطة ولوحة تحكم رائعة.

الموقع الإلكتروني: sendo.dev

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