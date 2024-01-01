Sendler

Sendler

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sendler.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sendler على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتوسيع نطاق عملك من خلال مقاطع الفيديو المخصصة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا احتضن حقبة جديدة من اتصالات المبيعات من خلال مقاطع الفيديو المخصصة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تضمن إحداث تأثير تحويلي.
الفئات:
Productivity
برامج اتصالات الفيديو

الموقع الإلكتروني: sendler.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sendler. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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