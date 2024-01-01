SendHub

SendHub

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الموقع الإلكتروني: sendhub.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SendHub على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SendHub يجعل الاتصالات التجارية سريعة وبسيطة وفعالة. يساعد حل الرسائل النصية القصيرة للأعمال عبر الإنترنت الكامل الخاص بنا آلاف الشركات على التواصل بشكل أكثر فعالية مع القوى العاملة والعملاء وغيرهم.

الموقع الإلكتروني: sendhub.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SendHub. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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