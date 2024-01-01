بدائل - Sembly
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim هو مساعد تقويم ذكي يحجب الوقت المرن في التقويم الخاص بك لأي شيء تريد التركيز عليه.
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
Krisp
krisp.ai
استمتع بصوت عالي الدقة بدون ضوضاء في الخلفية أو صدى أثناء الاجتماعات والبودكاست والتسجيلات عن بعد. يمنع Krisp عوامل التشتيت الصاخبة مما يعزز الإنتاجية والكفاءة المهنية.
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Focusmate
focusmate.com
يساعدك العمل الجماعي الافتراضي Focusmate على إنجاز المهام. إنشاء حساب مجاني اليوم.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
tl;dv
tldv.io
مسجل الاجتماعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ Zoom وGoogle Meet - tl;dv. اكتشف برنامج الاجتماعات الذي يعمل بتقنية GPT لتسجيل اجتماعاتك عبر الإنترنت ونسخها وإبرازها ومشاركتها. جرب tldv مجانا!
Sessions.us
sessions.us
أبهر المشاركين بالاجتماعات التفاعلية والندوات عبر الإنترنت. تحتوي الجلسات على كل شيء على نظام أساسي واحد: الجدولة والنصوص والغرف والتخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.
Read
read.ai
جعل الاجتماعات أكثر فعالية وكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال ملخص الاجتماع التلقائي وأبرز مقاطع الفيديو والتوصيات.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأداء. الأهداف والأهداف والأهداف والأهداف، مراجعات الأداء، ردود الفعل، اجتماعات 1:1، استطلاعات المشاركة. العرض التجريبي الآن.
Notiv
notiv.com
Notiv عبارة عن أداة تدوين ملاحظات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتمكن من تسجيل اجتماعاتك ونسخها وتلخيصها لإنشاء جداول الأعمال على جميع منصات مؤتمرات الويب مثل Zoom.
Fellow
fellow.app
Fellow هو أفضل أداة للاجتماعات. بدءًا من الاجتماعات الفردية وحتى اجتماعات الفريق، قم ببناء جداول أعمال الاجتماعات التعاونية، وقم بتعيين عناصر العمل وتسجيل القرارات.
Fathom
fathom.video
يسجل وينسخ ويسلط الضوء على أهم اللحظات من مكالماتك. يرسل ملاحظات الاتصال التي تم إنشاؤها تلقائيًا إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Range
range.co
وقود العمل الجماعي بشكل أفضل. اجعل فريقك أكثر اتصالاً وتركيزًا وإنتاجية بغض النظر عن مكان عملهم.
Hypercontext
hypercontext.com
يساعد Hypercontext (المعروف سابقًا باسم Soapbox) المديرين على عقد اجتماعات ومناقشات فردية وجماعية بشكل أفضل. يمكنك إنشاء جداول الأعمال وإدارة الاجتماعات وتحديد الأهداف والحصول على التعليقات — كل ذلك في مكان واحد.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Boardable
boardable.com
ضغط أقل - مزيد من الوقت للتخطيط للاجتماعات ذات المهام الحرجة - بيانات أفضل لزيادة مشاركة مجلس الإدارة وعائد الاستثمار. منصة واحدة، العديد من الحلول. اللوحات عالية الأداء تبدأ باللوح - قم بتحويل اللوحة الخاصة بك وتأمينها للمستقبل على نطاق واسع. تم تحسين منصتنا المصممة خصيصًا للتواصل والحوكمة وإدارة ...
Clockwise
getclockwise.com
يعمل اتجاه عقارب الساعة على تحسين تقاويم الفرق لتوفير المزيد من الوقت في يوم الجميع. إنها طريقة جديدة للعمل تمنحنا المرونة والتركيز. ابدأ مجانًا.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني م...
Claap
claap.io
اجتماع أقل. المزيد من العمل. قم بتسجيل مقاطع فيديو سريعة لشاشتك، واحصل على تعليقات سياقية، واتخذ القرارات. الطريقة الحديثة لمواءمة الفرق الهجينة.
Parabol
parabol.co
Parabol هو البرنامج المساعد للاجتماعات Agile الذي يساعد الفرق على التواصل والتفكير والتقدم من خلال إعداد أقل للاجتماعات مقدمًا.
Navigator
navigator.com
كل شيء لاجتماعاتك عن بعد، كل ذلك في مكان واحد: جداول الأعمال والملاحظات وعناصر العمل وروابط مؤتمرات الفيديو.
Dive
letsdive.io
اجتماعاتك على الطيار الآلي مع الذكاء الاصطناعي. استعد لإنجاز الاجتماعات باستخدام مساعد Dive’s AI: أصبحت الملاحظات التلقائية والملخصات السلسة وعناصر العمل سهلة.