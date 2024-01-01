يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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تخطيط موارد المؤسسات (ERP) القائم على السحابة للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في إيطاليا. يساعد المستخدمين في إدارة العملاء والمبيعات والأنشطة والفواتير والشراء والمستودعات.

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