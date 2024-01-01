بدائل - SellerLegend
Helium 10
helium10.com
بدءًا من البحث عن المنتجات والكلمات الرئيسية وحتى تحسين القائمة والتحليلات والمزيد. أدواتنا وتدريبنا يغطي احتياجاتك بغض النظر عن مكان وجودك في رحلة البيع الخاصة بك.
Jungle Scout
junglescout.com
منصتك الشاملة للبيع على أمازون.
Keepa
keepa.com
مخططات تاريخ أسعار أمازون، وتنبيهات انخفاض الأسعار، وساعات الأسعار، والانخفاضات اليومية، وإضافات المتصفح.
Sellerboard
sellerboard.com
تحليلات دقيقة للربح لبائعي أمازون.
Informed Repricer
informed.co
قم بزيادة أرباحك من خلال تحسين الأسعار - حافظ على قدرتك التنافسية واكسب المزيد من المال باستخدام استراتيجيات إعادة التسعير التلقائية لجميع أنواع البائعين. Informed.co هي منصة إعادة التسعير التنافسية رقم 1 التي تساعد الشركات عبر الإنترنت على تحقيق الأرباح وكسب المزيد من صناديق الشراء.
Webgility
webgility.com
قم بتسجيل الدخول الآن لتتمكن من الوصول إلى منصة البرامج متعددة القنوات الرائدة في مجال أتمتة المحاسبة وتجار التجزئة عبر الإنترنت والشركات التجارية.
eDesk
edesk.com
يجمع برنامج خدمة عملاء التجارة الإلكترونية الخاص بـ eDesk بين جميع تفاعلات العملاء وبيانات الطلب في إدارة التذاكر بسهولة لفرق دعم العملاء. ابدأ اليوم.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: أداة البائع الكل في واحد من Amazon للحصول على PPC والكلمات الرئيسية والأرباح تم تصميم SellerApp لتمكين البائعين من البيانات والأتمتة الذكية والعمليات.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
smartscout
smartscout.com
كل ما تحتاجه لإنشاء قوائم يحبها العملاء وخوارزميات أمازون. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية الصحيحة والرسالة الصحيحة تمامًا مثل الخبير ولكن في بضع دقائق قصيرة فقط
Perpetua
perpetua.io
البنية التحتية للنمو للتجارة الإلكترونية. انضم إلى آلاف الشركات التي تستخدم برنامج Perpetua لتنفيذ وسائط البيع بالتجزئة والاستخبارات لتوسيع نطاق النمو بشكل مربح في Amazon وWalmart وInstacart والأسواق الأخرى.
Auctiva
auctiva.com
ابدأ في بيع المزيد على Amazon وeBay باستخدام برنامج التجارة الإلكترونية القوي متعدد القنوات من Auctiva. مزامنة المخزون ومعالجة الطلبات وإضافة المنتجات إلى أسواق متعددة في مكان واحد! ابدأ مجانًا لمدة 30 يومًا. ابدأ في بيع العناصر الخاصة بك أو دروبشيبينغ.
Zetpy
zetpy.com
لوحة تحكم واحدة لمزامنة تكنولوجيا المعلومات كلها. مزامنة المنتجات والمخزون والعملاء والطلبات مع أفضل أسواق التجارة الإلكترونية مثل Lazada وShopee وTikTok Shop وZalora وعربات التسوق مثل Shopify وWooCommerce وMagento.
ConnectBooks
connectbooks.com
تعد ConnectBooks أداة SAAS أساسية لبيع أعمال التجارة الإلكترونية على Amazon وWal-Mart وShopify وeBay. يقوم البرنامج بأتمتة محاسبة التجارة الإلكترونية مما يضمن دفاتر أعمال واضحة ودقيقة تقود إلى أفضل القرارات التجارية الممكنة.
EX.CO
ex.co
EX.CO هي المنصة الرائدة عالميًا لتكنولوجيا الفيديو للناشرين، حيث تعمل على تمكين الناشرين من امتلاك إستراتيجية الفيديو الخاصة بهم لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Feedonomics
app.feedonomics.com
تتيح لك منصة أنظمة تحسين موجز البيانات وإدارة المنتجات رقم 1 لدينا إمكانية إدراج منتجاتك في كل مكان يتسوق فيه الأشخاص عبر الإنترنت، بما في ذلك Google Shopping وAmazon وFacebook.
Teikametrics
teikametrics.com
تحسين السوق – أعلن عن عملك بذكاء خارق! قم بتوصيل أعمالك وتحسينها وتنميتها باستخدام Flywheel 2.0 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتوفر الآن على Amazon وWalmart.com وغيرهما.
Roketfy
roketfy.com
Roketfy - قم بزيادة مبيعات Etsy لديك! كل ما تحتاجه لزيادة مبيعاتك في أداة واحدة. ميزات قوية وأرباح مستدامة. قم بزيادة مبيعاتك الآن!
Sellesta
sellesta.ai
تساعد Sellesta.ai بائعي أمازون على تنمية أعمالهم من خلال زيادة تصنيف قوائم المنتجات وتحويلها
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti هي طريقة أنيقة وذكية للتغلب على حركة المرور على أمازون. نحن نقدم حلولاً منظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعمق في صفحات قوائمك والتقاط كل تلك التفاصيل الصغيرة التي قد تعيقك عن إجراء التحويلات. قم بإلقاء نظرة على كل رقم ASIN، مُصنف عبر 185 معلمة في واجهة سهلة القراءة ويمكن الوصول إليها. قا...
DataHawk
datahawk.co
Datahawk هي منصة تحليلات أعمال التجارة الإلكترونية الأكثر مرونة، حيث توفر أفضل تغطية وعمق لبيانات Amazon لمديري العلامات التجارية، مع تكامل لا مثيل له في أدوات التصور ولوحة المعلومات الخاصة بهم. توفر DataHawk رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتخصيص لتحسين تواجدك في Amazon. تعمل منصتنا على أتمتة جمع البيانا...
3DSellers
3dsellers.com
أدوات البيع الرائدة على موقع eBay للعلامة موجودة على منصة مدير بيع eBay ثلاثية الأبعاد. احصل على المزيد من مبيعات وتعليقات eBay ووفر الوقت من خلال أتمتة eBay والإجراءات المجمعة للقوائم والطلبات والرسائل والمزيد. قم بتوفير دعم عملاء سريع (وحتى تلقائي) لمشتري eBay من خلال مكتب المساعدة ومدير الطلبات ا...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator هو حل مرن لإدارة التجارة يسمح لك بتبسيط وأتمتة وإدارة منتجاتك وقوائمك وأسعارك ومخزونك وطلباتك عبر قنوات وأسواق متعددة. يقضي عملاء StoreAutomator وقتًا أقل بنسبة 50% في المهام الإدارية غير الضرورية، ونمو المبيعات بسرعة، وزيادة الإيرادات في السنة الأولى.
Sellbery
sellbery.com
تعد Sellbery طريقة سهلة للمتاجر عبر الإنترنت لتحسين مزامنة المنتج والطلب بين القنوات المختلفة. قم باستيراد القوائم ومزامنة جميع طلباتك بين منصات مثل Shopify وAmazon وeBay وغيرها الكثير. أصبح إطلاق قناة جديدة أسهل وأسرع.
Stackline
stackline.com
في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد ...
ProManage
promanage.biz
تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظ...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger هي أداة برنامج Amazon PPC الوحيدة التي ستحتاجها لتحسين حملاتك. احصل على أحدث التدريبات على إعلانات أمازون وحقق النمو في مجتمعنا.
Mergado
mergado.com
نحن نساعد المتاجر عبر الإنترنت في الحصول على المزيد من Google Shopping وFacebook ومحركات التسوق المقارنة الأخرى. نقوم يوميًا بضبط الإعلانات لزيادة أرباح المتجر بتكلفة معقولة.
Seller Terminal
sellerterminal.com
مرحبًا بك في Seller Terminal، الحل الشامل لاستعادة الإيرادات المفقودة داخل نظام Amazon FBA البيئي. بفضل سجل حافل من النجاح، قمنا بتمكين أكثر من 1000 بائع وعلامة تجارية ومجمع ومستودع لاستعادة السيطرة على أعمال FBA الخاصة بهم. نهجنا: قد يكون التعامل مع التعقيدات التي تواجهها أمازون أمرًا صعبًا، خاصة ع...