بدائل - SellerActive
Helium 10
helium10.com
Helium 10 هي منصة برمجية رائدة متكاملة يثق بها أكثر من 2,000,000 من رواد الأعمال والوكالات والعلامات التجارية العالمية الرئيسية في مجال التجارة الإلكترونية لتعزيز نمو أعمالهم على أمازون من خلال تقديم حلول دقيقة تعتمد على البيانات. تعمل شركة Helium 10، التي يقع مقرها الرئيسي في إيرفين، كاليفورنيا، عل...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout هي المنصة الرائدة المتكاملة للبيع على أمازون. تتمثل مهمتنا في مساعدة رواد الأعمال والعلامات التجارية على بناء أعمال تجارية ناجحة على أمازون من خلال أبحاث المنتجات ومعلومات السوق وإمكانيات إدارة العلامات التجارية والقوائم والمزيد. منذ عام 2015، ساعدنا أكثر من 500000 عميل وما زال العدد في...
Keepa
keepa.com
تحتفظ Keepa بسجلات الأسعار لجميع المنتجات على أمازون، أكبر تاجر عبر الإنترنت وأكثرها ثقة في العالم. يمكن للمستخدمين تتبع تطور أسعار المنتجات التي يهتمون بها بشكل فردي، وسوف يقوم Keepa بإخطارهم عندما يصل السعر إلى حد محدد مسبقًا. إلى جانب ميزة التتبع هذه، يمكن أيضًا استخدام Keepa لتصفح مجموعة كاملة م...
Sellerboard
sellerboard.com
Sellerboard هي خدمة تحليلات الربح الدقيقة لبائعي أمازون مع أدوات إضافية: متابعة حملات البريد، وإدارة المخزون، وتعويضات المخزون المفقود والتالف وأخطاء FBA الأخرى، وتنبيهات تغيير القائمة. كل هذا يبدأ بسعر 15 دولارًا شهريًا مع نسخة تجريبية مجانية مدتها شهر واحد. تأسست شركة Sellerboard في ألمانيا عام 20...
Veeqo
veeqo.com
برنامج شحن مجاني يقوم بأكثر من مجرد طباعة الملصقات. يمكنك خفض تكلفة وسرعة تنفيذ الطلبات بأسعار شحن منخفضة وأتمتة وأدوات تنفيذ قوية باستخدام برنامج إدارة الشحن المجاني تمامًا من Veeqo. خصومات فورية على أسعار USPS وUPS وDHL وFedEx: يمكنك الوصول فورًا إلى أسعار USPS وUPS وDHL وFedEx المخفضة. ليست هناك ...
Informed Repricer
informed.co
قم بزيادة أرباحك من خلال تحسين الأسعار - حافظ على قدرتك التنافسية واكسب المزيد من المال باستخدام استراتيجيات إعادة التسعير التلقائية لجميع أنواع البائعين. Informed.co هي منصة إعادة التسعير التنافسية رقم 1 التي تساعد الشركات عبر الإنترنت على تحقيق الأرباح وكسب المزيد من صناديق الشراء.
Webgility
webgility.com
يعد Webgility برنامجًا مرنًا وقويًا لأتمتة التجارة الإلكترونية يربط جميع متاجر وأسواق التجارة الإلكترونية ونظام نقاط البيع ومنصة الشحن والمزيد بـ QuickBooks Online وQuickBooks Desktop وNetSuite - دون الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات. تعمل الأتمتة على مزامنة بيانات التجارة الإلكترونية (الشحن والشراء وا...
SellerLegend
sellerlegend.com
تحليلات أمازون القوية لمبيعات أمازون الخاصة بك استعد لاكتشاف التطبيق الأكثر قوة في السوق: جميع الأدوات المالية التي يحتاجها بائع أمازون لإدارة أعماله في مكان واحد! خذنا في رحلة مجانية 21 يومًا مجانيًا | خالية من المخاطر | يمكنك الإلغاء في أي وقت قبل انتهاء الفترة التجريبية، وأعد اكتشاف بيانات Seller...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter عبارة عن منصة لإدارة أداء المنتج (PPM). تتيح المنصة لتجار التجزئة فهم كيفية أداء منتجاتهم الفردية طوال دورة حياة المنتج، مما يسمح لهم بزيادة هوامش ربحهم إلى الحد الأقصى من خلال اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. تنظر الهياكل التشغيلية المشتركة للبيع بالتجزئة (الشراء، والمشتريات، والترويج، و...
eDesk
edesk.com
تساعد eDesk تجار التجزئة والعلامات التجارية عبر الإنترنت على تقديم خدمة عملاء استثنائية للغاية، في كل مكان يبيعون فيه. تقدم eDesk مجموعة كاملة من أدوات التجارة الإلكترونية الحائزة على جوائز لتبسيط عمليات دعم العملاء وإعداد التقارير من أجل أوقات استجابة أسرع لتحسين الإنتاجية والربحية بشكل كبير. وقد ت...
smartscout
smartscout.com
SmartScout هي أداة برمجية توفر تحليلاً شاملاً لأمازون. يقوم SmartScout بتقسيم أفضل 20 فئة و43000 فئة فرعية وحصة سوق العلامة التجارية، ويمنحك مقاييس أساسية حول أداء ASIN لمساعدتك في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات إما لتنمية علامتك التجارية أو العثور على فرص إعادة بيع مربحة. يعرض لك SmartScout أيضًا ...
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp عبارة عن منصة لذكاء التجارة الإلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد البائعين وتجار التجزئة على تعظيم إمكاناتهم في أكبر سوق عالمي - Amazon. تأسست شركة SellerApp في عام 2017، وهي تستخدم نماذج الجيل التالي من التحسين وتعلم الآلة لمساعدة الشركات على تحقيق الربحية من خلال واجهة SaaS بسيطة. ن...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا ذات رؤية تركز على خلق مستقبل الوفاء متعدد القنوات. من خلال شبكتنا التي لا مثيل لها والتي تضم أكثر من 1500 3PLs متصلة ومجموعة من منصات المستودعات السحابية الأصلية وإدارة الطلبات والمخزون، فإننا نمكن التجار والعلامات التجارية الحديثة من تلبية الطلب في أي مكان...
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مم...
Perpetua
perpetua.io
تساعد منصة وسائط البيع بالتجزئة المتكاملة من Perpetua العلامات التجارية على الارتقاء بأداء الإعلانات إلى مستوى جديد. نقدم لك الأدوات والأتمتة والتحكم الذي تحتاجه للوصول إلى إمكاناتك الإعلانية الكاملة عبر Amazon وWalmart وInstacart والمزيد.
Channable
channable.com
Channable هي منصة للتجارة الإلكترونية متعددة القنوات تعمل على تمكين العلامات التجارية وتجار التجزئة والوكالات من تسريع نمو التجارة الإلكترونية من خلال تبسيط عملية تحسين بيانات المنتج عبر القنوات، وتسهيل البيع متعدد القنوات، وتعزيز معدلات التحويل من خلال إعلانات البحث والمنتجات المستهدفة. مع Channabl...
Auctiva
auctiva.com
ابدأ في بيع المزيد على Amazon وeBay باستخدام برنامج التجارة الإلكترونية القوي متعدد القنوات من Auctiva. مزامنة المخزون ومعالجة الطلبات وإضافة المنتجات إلى أسواق متعددة في مكان واحد! ابدأ مجانًا لمدة 30 يومًا. ابدأ في بيع العناصر الخاصة بك أو دروبشيبينغ.
Sellbrite
sellbrite.com
يمكّن Sellbrite العلامات التجارية وتجار التجزئة من إدراج المنتجات وبيعها بسهولة عبر قنوات مبيعات متعددة عبر الإنترنت والحصول على تحكم مركزي في المخزون والطلبات. تتكامل منصة إدارة القنوات السحابية الخاصة بـ Sellbrite مع العديد من الأسواق وعربات التسوق الشهيرة، بما في ذلك Amazon وeBay وWalmart وEtsy و...
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics عبارة عن منصة رائدة لبرامج التجارة الإلكترونية تقدم مجموعة من الأدوات لمساعدة بائعي eBay في العثور على عناصر مربحة لبيعها ثم بيع سلعهم بسرعة من خلال ترتيبها في الصفحة الأولى. منذ عام 2016، ساعدت ZIK Analytics أكثر من 100000 شخص مثلك تمامًا في بدء أعمالهم التجارية على موقع eBay وتنميتها...
EX.CO
ex.co
EX.CO عبارة عن نظام أساسي لتكنولوجيا الفيديو حائز على جوائز وأول ناشر يعمل على تمكين الناشرين من امتلاك محتوى الفيديو الخاص بهم واستراتيجيات تحقيق الدخل لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Seller Terminal
sellerterminal.com
مرحبًا بك في Seller Terminal، الحل الشامل لاستعادة الإيرادات المفقودة داخل نظام Amazon FBA البيئي. بفضل سجل حافل من النجاح، قمنا بتمكين أكثر من 1000 بائع وعلامة تجارية ومجمع ومستودع لاستعادة السيطرة على أعمال FBA الخاصة بهم. نهجنا: قد يكون التعامل مع التعقيدات التي تواجهها أمازون أمرًا صعبًا، خاصة ع...
Entriwise
entriwise.com
المحاسبة الآلية لبائعي أمازون في QuickBooks، وهو حل شامل لاستيراد جميع معاملات Amazon Seller Central: الطلبات والمبالغ المستردة والرسوم والمبالغ المستردة وما إلى ذلك إلى QuickBooks Online وDesktop وEnterprise - البرامج المدعومة: QuickBooks Desktop وEnterprise وOnline - تفاصيل الاستيراد: فردي المعامل...
Noverstock
noverstock.com
Noverstock هي شركة SaaS متطورة ومتخصصة في صناعة التجارة الإلكترونية. إنه حل شامل يسهل عمل التجار عبر الإنترنت من خلال تبسيط عملياتهم وزيادة كفاءتهم. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات بما في ذلك إدارة المخزون وتلبية الطلبات وإدارة الشحن والتحليلات. مع Noverstock، يمكن للتجار عبر الإنترنت إدارة أعما...
Zetpy
zetpy.com
لوحة تحكم واحدة لمزامنة تكنولوجيا المعلومات كلها. مزامنة المنتجات والمخزون والعملاء والطلبات مع أفضل أسواق التجارة الإلكترونية مثل Lazada وShopee وTikTok Shop وZalora وعربات التسوق مثل Shopify وWooCommerce وMagento.
ConnectBooks
connectbooks.com
تعد ConnectBooks أداة SAAS أساسية لبيع أعمال التجارة الإلكترونية على Amazon وWal-Mart وShopify وeBay. يقوم البرنامج بأتمتة محاسبة التجارة الإلكترونية مما يضمن دفاتر أعمال واضحة ودقيقة تقود إلى أفضل القرارات التجارية الممكنة.
Feedonomics
app.feedonomics.com
ومن خلال منصتها الرائدة لإدارة موجز البيانات، تساعد Feedonomics العلامات التجارية وتجار التجزئة على تحسين كتالوجات منتجاتهم وإدراجها في المئات من وجهات التسوق الخاصة بالتجارة الإلكترونية حول العالم. تعمل حلولنا كاملة الخدمات للأسواق والقنوات الإعلانية على أتمتة العديد من العمليات، مثل إعداد الموجز و...
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer عبارة عن منصة لإدارة التجارة الإلكترونية مصممة خصيصًا للشركات، وخاصة تلك العاملة في أمريكا الشمالية. فهو يقدم حلاً متكاملاً يساعد الشركات على إدارة الجوانب المختلفة لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج MarketSyncer ما يلي: لوحة معلومات شاملة: توفر ع...
easySales
easy-sales.com
easySales عبارة عن منصة SaaS قائمة على السحابة تعمل على أتمتة أنشطة التجارة الإلكترونية للمحلات التجارية عبر الإنترنت، مما يسمح لهم بالبيع على قنوات متعددة بسهولة، مما يقلل من تكلفة التشغيل وتنمية أعمالهم. وهو يوفر أتمتة قائمة على السحابة ومتعددة القنوات لقوائم المنتجات وإدارة الطلبات، ومزامنة المخز...
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce هي منصة رائدة للتجارة الإلكترونية ومتكاملة للسوق تتمثل رؤيتها في إنشاء أدوات وتقنيات تكامل آمنة ومحسنة وقابلة للتطوير للبائعين عبر الإنترنت لتزويدهم بقدرات متعددة القنوات. تساعد CedCommerce الأسواق عبر الإنترنت على إنشاء نظام بيئي متكامل محسّن من أجل إعداد سلس للبائع وتدفق مبسط لبيانات ا...