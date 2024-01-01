بدائل - SelfCAD

Tinkercad

Tinkercad

tinkercad.com

Tinkercad هو تطبيق مجاني وسهل الاستخدام للتصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والبرمجة.

Onshape

Onshape

onshape.com

تسجيل الدخول / تسجيل الدخول إلى Onshape - نظام CAD الحديث الذي تستخدمه آلاف الشركات حول العالم.

Vectary

Vectary

vectary.com

أنشئ تجارب تفاعلية ثلاثية الأبعاد لتوصيل أفكارك. تعرف على Vectary، وهي عبارة عن منصة عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة تصميمات ثلاثية الأبعاد تفاعلية تلهم المشكلات وتثقيفها وحلها. لا يوجد تنزيلات، لا رمز - كل ذلك في المتصفح.

OctoPrint

OctoPrint

octoprint.org

OctoPrint هي واجهة الويب السريعة للطابعة ثلاثية الأبعاد.

Artflow

Artflow

artflow.ai

منظمة العفو الدولية. إنشاء فيديو مشترك في متصفحك. اختر شخصيتك والمشهد، واكتب حوارك، واعثر على الصوت المثالي. دع أ. جلب قصتك إلى الحياة.

KAEDIM

KAEDIM

kaedim3d.com

قم بإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد مخصصة بطريقة سحرية في دقائق. التوقف عن إضاعة ساعات لأدوات النمذجة. أنشئ أعمالًا فنية مذهلة ثلاثية الأبعاد باستخدام صورة فقط.

Coohom

Coohom

coohom.com

برنامج عرض ثلاثي الأبعاد وتصور المنتج مع ميزات الواقع المعزز والواقع الافتراضي القوية المخصصة للتصميم الداخلي وديكور المنزل والمطبخ والحمام والضيافة والإضاءة وتحسين المنزل وإعادة التصميم والبناء! قم بتحويل البيع بالتجزئة والتصنيع والتجارة الإلكترونية إلى تجارب شراء مذهلة، وحسّن بشكل كبير نمو المبيعا...

Ready Player Me

Ready Player Me

readyplayer.me

قم بإنشاء صورة رمزية ثلاثية الأبعاد لكامل الجسم باستخدام صورة شخصية واستخدمها في metaverse. قم بدمج منصة الصور الرمزية الخاصة بنا في تطبيقك أو لعبتك.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.

Modsy

Modsy

modsy.com

قم بتحويل المساحة الخاصة بك باستخدام خدمات التصميم الداخلي عبر الإنترنت من Modsy. العمل مع مصممي الديكور الداخلي ذوي الخبرة. مراجعات غير محدودة. ابدأ اليوم.

TilesView

TilesView

tilesview.ai

Tilesview هو برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي سيساعد العملاء في إنشاء التصميم المثالي لمساحاتهم. يعرض عرضًا ثلاثي الأبعاد لأي غرفة ذات بلاطات محددة. يقدم مجموعة واسعة من معاينات الغرف في فئات مختلفة. للحصول على أفضل علامة تجارية للشركة، فهي تتيح للعملاء استخدام شعار شركتهم أثناء إنشاء أو إنشاء معاين...

RealityMAX

RealityMAX

realitymax.com

RealityMAX هي أقوى منصة مجانية للتعاون في مجال التصميم ثلاثي الأبعاد، متاحة عبر الإنترنت بنسبة 100%. تعاون عن بعد مع زملائك في مشاريع ثلاثية الأبعاد وشارك عملك مع العملاء بسهولة. أنشئ تجارب Web3D وAR وVR في لمح البصر، دون سطر من التعليمات البرمجية.

Imagine.io

Imagine.io

imagine.io

قم بإنشاء صور مذهلة بقوة ثلاثية الأبعاد. اجعل منتجاتك تنبض بالحياة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد. كل ذلك من متصفحك يتيح لك Imagine.io إنشاء صور مرئية عالية التحويل للمنتج لمتجرك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان.

VREE Labs

VREE Labs

vree.ai

في VREE Labs، نحن في مهمة لتحويل مشهد التجارة الإلكترونية من خلال تقنية 3D التوليدية لدينا - تحويل عدد قليل من الصور فقط من صفحة المنتج الخاص بك، إلى نماذج ثلاثية الأبعاد بسلاسة لتجارة AR/VR، من خلال تطوير حلول النمذجة ثلاثية الأبعاد المدعومة بالذكاء الاصطناعي و أساليب التعلم العميق التي تمكن شركائن...

Jiga

Jiga

jiga.io

قم بمزامنة الموردين مع مكدس الاتصالات الخاص بمؤسستك. أتمتة طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء وتتبع حالة الطلب.

Altair One

Altair One

altairone.com

يوفر Altair One™ وصولاً ديناميكيًا وتعاونيًا إلى تقنية المحاكاة وتحليل البيانات والحوسبة عالية الأداء (HPC) والموارد السحابية القابلة للتطوير، كل ذلك في مكان واحد.

Shapelab

Shapelab

shapelabvr.com

Shapelab هو تطبيق نحت ثلاثي الأبعاد عالي الكفاءة مُحسّن لأجهزة الواقع الافتراضي. يستفيد البرنامج من تقنية الواقع الافتراضي لتوفير واجهة غامرة وبديهية تسمح للمصممين بالنحت في مساحة ثلاثية الأبعاد، مما يمنحهم مستوى جديدًا من التحكم والحرية الإبداعية. باستخدام Shapelab، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء أصو...

Prontto

Prontto

prontto.co

تجعل Pronto من السهل تسليم التصميمات الاحترافية في أقل من 24 ساعة. نحن نستبدل الفرق الداخلية الباهظة الثمن والموظفين المستقلين غير الموثوقين بنظام الدفع أولاً بأول. احصل على كل وسائل الراحة مقابل جزء بسيط من السعر. إنه غير متزامن تمامًا ويمكنك دعوة عدد غير محدود من أعضاء الفريق لإدارة لوحة تحكم طلبا...

Quixel

Quixel

quixel.com

يعد Quixel Suite هو أسهل مجموعة أدوات تركيب حتى الآن، مما يتيح تسريع خطوط الأنابيب وسير العمل التقليدي بشكل كبير.

Sibe

Sibe

sibe.io

Sibe عبارة عن منصة سحابية للعرض الآمن والمشاركة وتلقي التعليقات حول التصميمات ثلاثية الأبعاد. يتم استخدامه من قبل مديري المنتجات والمشاريع والمهندسين والمصممين والمسوقين والمستقلين والعملاء؛ إنه مصدر واحد للحقيقة. باستخدام Sibe، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النماذج، وترك التعليقات على تفاصيل محددة، وا...

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

تعمل منصة لوجستيات موقع البناء المعيارية الجديدة cmBuilder على إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات اللوجستية لموقع البناء رباعي الأبعاد من خلال سير عمل سريع وسهل قائم على السحابة، وقدرات محاكاة تسلسلية قوية، وتعاون لا مثيل له في الوقت الفعلي

BuildBee

BuildBee

buildbee.com

برنامج شرائح وتحكم قائم على السحابة مع بيئة ترميز كتل متكاملة، وميزات النمذجة الأساسية مثل مولد قطع ملفات تعريف الارتباط ومولد الليثوفان، وسير عمل مبسط. يحتوي على ميزات رائعة مثل أداة إصلاح تلقائية للملفات المعطلة، وأداة تقسيم لتقسيم النماذج الكبيرة إلى أجزاء قابلة للطباعة (مع موصلات يتم إنشاؤها تلق...

Fictiv

Fictiv

fictiv.com

Fictiv هو نظام التشغيل للتصنيع المخصص الذي يجعل الحصول على الأجزاء الميكانيكية وتوريدها أسرع وأسهل وأكثر كفاءة. يقوم نظامنا الذكي، المدعوم بمواهب العمليات الأفضل في فئتها، بتنسيق شبكة من الشركاء الذين تم فحصهم وإدارتهم بدرجة عالية في جميع أنحاء العالم من أجل تصنيع سريع وعالي الجودة، بدءًا من عرض الأ...

Shapeways

Shapeways

shapeways.com

Shapeways هي المنصة الرائدة التي تعيد تعريف إنشاء المنتجات من خلال خدمات التصميم والتصنيع والبيع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

Avataar

Avataar

avataar.ai

تُحدث الروايات المكانية ثلاثية الأبعاد ثورة في مشهد التسوق عبر الإنترنت؛ يفضل 6 من كل 10 متسوقين الشراء من تجار التجزئة الذين يدمجون تقنية ثلاثية الأبعاد في متاجرهم الرقمية. توفر Avataar حلاً فعالاً للتوصيل والتشغيل لمقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد ومخطوطات الويب التفاعلية، وهو مصمم خصيصًا لمتاجر التجا...

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek عبارة عن منصة سحابية لنمذجة وتحليل الأصول تعمل على تحويل البيانات (صور الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار والحرارة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وBIM وLiDAR) إلى توائم رقمية تفاعلية ثلاثية الأبعاد يمكن الوصول إليها بشكل آمن عبر متصفح الويب. قم بإجراء عمليات فحص بصرية من مكتبك مع صورة ...

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