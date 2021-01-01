بدائل - Segmentify

PushEngage

pushengage.com

مرحبًا بك في PushEngage، شريكك الرئيسي لفتح الإمكانات الكاملة لإشعارات الويب والتطبيقات! في PushEngage، نقوم بتمكين الشركات مثل شركتك من إشراك العملاء وإعادة جذبهم والاحتفاظ بهم من خلال إشعارات الدفع الموجهة والمخصصة. سواء كنت تتطلع إلى تعزيز التحويلات، أو تحسين تجربة العملاء، أو زيادة الزيارات المت...