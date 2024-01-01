Seenapse هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتقديم المساعدة في عملية التفكير والابتكار. يهدف Seenapse إلى العمل كمساعد طيار رقمي، والاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لتحفيز الإبداع وتوليد أفكار جديدة وتسهيل عملية الابتكار. تعتبر الأداة مناسبة جدًا للأفراد أو المؤسسات أو المجموعات التي تشارك بشكل روتيني في جلسات العصف الذهني أو ورش عمل الابتكار أو التخطيط الاستراتيجي. الغرض الرئيسي من Seenapse هو تقديم أفكار مقنعة ربما لم يفكر فيها المستخدمون بطريقة أخرى. وهو يفعل ذلك من خلال المعالجة السريعة لعدد لا يحصى من الارتباطات والعلاقات، مما يؤدي إلى تعزيز التفكير الإبداعي وحل المشكلات. أبعد من مجرد الاستخدام الشخصي، يستهدف Seenapse مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك تطوير المنتجات والتسويق والاستراتيجية والمزيد. يعد بتقديم منظور جديد ومختلف للتفكير، غير مقيد بعمليات التفكير التقليدية. ومع ذلك، هناك جانب حيوي يجب ملاحظته، كما هو موضح في النص المقدم، وهو أنه لتشغيل Seenapse، يجب تمكين JavaScript. يشير هذا إلى أن الأداة تعتمد على الويب ويمكن الوصول إليها على الأرجح من خلال متصفح الويب. باختصار، Seenapse هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تعزيز الإبداع البشري، وتحفيز توليد الأفكار، وتحفيز عملية الابتكار.

الموقع الإلكتروني: seenapse.ai

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