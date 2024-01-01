Seek AI هي واجهة لغة طبيعية للاستعلام عن البيانات المنظمة. اطرح الأسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة وسيقوم تطبيق Seek بالاستعلام عن البيانات ويعطيك الإجابات التي تبحث عنها. تصبح فرق البيانات معتمدة ومحررين لـ SQL للتحقق بسهولة من حصول مستخدمي الأعمال على المعلومات الدقيقة. تعمل خدمة Seek على استخدام البيانات العادية حتى تتمكن فرق البيانات من القيام بعمل ذي معنى بشكل أسرع وأكثر فعالية. من خلال الرسم البياني المعرفي للتعلم الذاتي، وواجهة المحادثة سهلة الاستخدام التي تتكيف مع مستخدمي الأعمال وأعضاء فريق البيانات الأكثر تقنية، يساعد تطبيق Seek الشركات في الحصول على الإجابات بسرعة.

الموقع الإلكتروني: seek.ai

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