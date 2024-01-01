Seek AI

Seek AI

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الموقع الإلكتروني: seek.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Seek AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Seek AI هي واجهة لغة طبيعية للاستعلام عن البيانات المنظمة. اطرح الأسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة وسيقوم تطبيق Seek بالاستعلام عن البيانات ويعطيك الإجابات التي تبحث عنها. تصبح فرق البيانات معتمدة ومحررين لـ SQL للتحقق بسهولة من حصول مستخدمي الأعمال على المعلومات الدقيقة. تعمل خدمة Seek على استخدام البيانات العادية حتى تتمكن فرق البيانات من القيام بعمل ذي معنى بشكل أسرع وأكثر فعالية. من خلال الرسم البياني المعرفي للتعلم الذاتي، وواجهة المحادثة سهلة الاستخدام التي تتكيف مع مستخدمي الأعمال وأعضاء فريق البيانات الأكثر تقنية، يساعد تطبيق Seek الشركات في الحصول على الإجابات بسرعة.

الموقع الإلكتروني: seek.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Seek AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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