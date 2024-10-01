بدائل - Searchlight

Vizzy

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إعادة اختراع السيرة الذاتية لرؤية جيل من المواهب بشكل لم يسبق له مثيل يتطور مشهد التوظيف في الحياة المهنية المبكرة بسرعة، حيث تبحث الشركات عن أساليب مبتكرة لجذب وفهم مجموعة المواهب من الجيل Z. غالبًا ما تفشل السيرة الذاتية التقليدية في التعبير عن الجوهر الحقيقي للمرشح، مما يؤدي إلى عدم التطابق بين ا...