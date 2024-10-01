بدائل - Searchlight

Indeed

Indeed

indeed.com

إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...

HiBob

HiBob

hibob.com

bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي

Metaview

Metaview

metaview.ai

اجعل كل مقابلة مقابلة مذهلة. عند توسيع نطاق فرقك، من المستحيل الحفاظ على المقابلات متسقة وعالية الجودة. يوفر Metaview بيانات وتحليلات فريدة وملاحظات قابلة للتنفيذ لمساعدة القائمين على المقابلات على التحسن. والنتيجة هي مرشحون أكثر سعادة، وتحيز أقل، وعملية توظيف أكثر كفاءة.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....

iMocha

iMocha

imocha.io

تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في...

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

هل تقوم بالتوظيف؟ هل تعلم أنه يمكنك تحديد أفضل المرشحين من خلال تقييمات المواهب؟ يمنحك TestGorilla أفضل الأدوات لتقييم مهارات المتقدمين للوظائف واتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع. تمنحك مكتبتنا لاختبارات المهارات أفضل قيمة تنبؤية لمساعدتك في تحديد أفضل المرشحين. من خلال مكتبة الاختبارات المتنامية لد...

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

قم بإجراء مقابلات أفضل باستخدام الأسئلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بتبسيط عملية المقابلة الخاصة بك مع InterviewAI. تقوم منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء أسئلة مقابلة مخصصة في الوقت الفعلي، مما يجعل من السهل إجراء مقابلات تتسم بالكفاءة والفعالية، حتى تتمكن من العثور على أفضل مرشح للوظيفة...

Evalgator

Evalgator

evalgator.com

Evalgator عبارة عن منصة تقييم وتقييم رقمية على شبكة الإنترنت مصممة لتبسيط عملية التوظيف. ويمكن استخدامه لتقييم المرشحين للمناصب الفنية وغير الفنية حيث تدعم المنصة تنسيقات أسئلة متعددة مثل الترميز والوصف والاختيار من متعدد وملء الفراغات. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء تقييمات مخصص...

BetterUp

BetterUp

betterup.com

دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin عبارة عن نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء ونظام تتبع مقدم الطلب ومنصة لإدارة الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحقق Oorwin نموًا هائلاً في مجال التوظيف للشركات من خلال نهجها المتكامل في المبيعات والتوظيف والموارد البشرية.

Interviewer.AI

Interviewer.AI

interviewer.ai

تعمل منصة ATS Lite الخاصة بنا على أتمتة 80% من عملية الفحص المسبق من خلال مقابلات فيديو أحادية الاتجاه مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فحص المرشحين بكفاءة أكبر احصل على خصم 50% هذا الشهر باستخدام الرمز الترويجي INTERVIEW50. دعنا نحدد أفضل المرشحين لديك حتى تتمكن من تعيين موظفين رائعين بشكل أكثر كفاءة. قم ...

Gem

Gem

gem.com

Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاق...

Glider AI

Glider AI

glider.ai

توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. ...

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow عبارة عن منصة للبحث عن الوظائف وإدارتها تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المجانية لتبسيط عملية البحث عن الوظائف وتسريعها. تم إنشاء هذه الأدوات من قبل خبراء الصناعة من شركات التكنولوجيا الكبرى (FAANG+) وتتضمن أداة مراجعة LinkedIn التي يمكنها تعزيز مشاهدات الملف الشخصي بمقدار 2.5x، وأداة تعقب ...

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

يعد توظيف أفضل المواهب مهمة بالغة الأهمية تتطلب عملية فحص شاملة. تستخدم فرق المساعدة الفنية الحديثة مجموعة أدوات الفحص الشاملة من HiPeople لتقليل وقت الفحص بنسبة 95%. تجمع مجموعة أدوات الفحص الحديثة لدينا بين قوة التقييمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والفحوصات المرجعية الآلية، مما يتيح لك اتخاذ قر...

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube عبارة عن منصة شاملة لأتمتة وتبسيط التحقق من الهوية (IDV)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، والامتثال لمعرف عميلك (KYC). تساعد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على أتمتة عمليات تأهيل العملاء الرقميين وعمليات eKYC من خلال التحقق من هويتهم باستخدام القياسات الحيوية للوجه والسلوك وتأكيد ب...

TestDome

TestDome

testdome.com

يقدم TestDome اختبارات مهارات العمل التي تساعد المديرين على توظيف أفضل المرشحين بشكل أسرع. نحن نقدم اختبارات لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك البرمجة والمحاسبة وخدمة العملاء وإدارة المشاريع والمزيد. - لدينا أكثر من 1000 سؤال لاختبار حل المشكلات في العالم الحقيقي. استرد أموالك إذا وجدت إجابة على...

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف ال...

Fetcher

Fetcher

fetcher.ai

تعد أداة Fetcher أداة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتوفير المرشحين السلبيين، مما يسمح للقائمين بالتوظيف بالتركيز بشكل أكبر على تجربة المرشح بدلاً من عملية تحديد المصادر. يساعد هذا البرنامج في توظيف المواهب الممثلة تمثيلاً ناقصًا ويوفر ميزة معايير البحث المتنوعة المخصصة للمساعدة في بن...

The Predictive Index

The Predictive Index

predictiveindex.com

يعتقد المؤشر التنبؤي أن كل مشكلة في العمل هي مشكلة تتعلق بالأفراد. يجب أن توجه بيانات الأشخاص كل خطوة من رحلة الموظف، بدءًا من المقابلة الأولى وحتى الترقية الكبيرة، كما يجب أن توجه استراتيجية عملك أيضًا. نحن نسمي هذا "تحسين المواهب"، وكل جزء من نظامنا الأساسي المعياري مصمم لدعمه. PI HIRE: قم بتعيين ...

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

ابحث وتقدم إلى الوظائف في أكثر من 10000+ من أفضل الشركات. ابحث عن وظائف ذات رواتب عالية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والمبيعات والتسويق والعمليات والتمويل والمزيد. توظيف أفضل المواهب.

Eightfold AI

Eightfold AI

eightfold.ai

تساعد منصة Talent Intelligence Platform الرائدة في السوق التابعة لشركة Eightfold AI المؤسسات على الاحتفاظ بأفضل الأداء، وتحسين مهارات القوى العاملة لديها وإعادة مهاراتها، وتوظيف المواهب بكفاءة، وتحقيق أهداف التنوع. تتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق الحاصلة على براءة اختراع من Eightfold في أك...

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark عبارة عن منصة آلية للتحقق من التوظيف تضيف البساطة والثقة والسرعة إلى عمليات التوظيف في الشركات.

Crystal

Crystal

crystalknows.com

بالنسبة لمحترفي الأعمال، فإن تحقيق النجاح يتوقف على الإعداد الفعال. مهمتنا هي ضمان شعور عملائنا بالاستعداد الجيد والثقة قبل كل اجتماع مهم. Crystal هي المنصة الرائدة للتحضير للاجتماعات، وتحظى بثقة أكثر من 1000 مؤسسة و500 شركة مدرجة في قائمة Fortune 500 على مستوى العالم للتحضير للتفاعلات اليومية وعالي...

Vizzy

Vizzy

vizzy.com

إعادة اختراع السيرة الذاتية لرؤية جيل من المواهب بشكل لم يسبق له مثيل يتطور مشهد التوظيف في الحياة المهنية المبكرة بسرعة، حيث تبحث الشركات عن أساليب مبتكرة لجذب وفهم مجموعة المواهب من الجيل Z. غالبًا ما تفشل السيرة الذاتية التقليدية في التعبير عن الجوهر الحقيقي للمرشح، مما يؤدي إلى عدم التطابق بين ا...

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Singlebox
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية