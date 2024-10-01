بدائل - Searchlight
Indeed
indeed.com
إنديد هو محرك بحث أمريكي عالمي متعلق بالتوظيف لقوائم الوظائف تم إطلاقه في نوفمبر 2004. وهو شركة تابعة لشركة Recruit Co. Ltd. اليابانية ويقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس وستامفورد، كونيتيكت ولها مكاتب إضافية حول العالم. باعتباره محرك بحث ذو موضوع واحد، فهو أيضًا مثال للبحث العمودي. إنديد متاح حاليًا...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce هي منصة الأشخاص العالمية للقوى العاملة الحديثة. يجمع Dayforce، وهو أحد حلول إدارة رأس المال البشري للمؤسسات، بين كشوف المرتبات والموارد البشرية والمزايا وإدارة المواهب وإدارة القوى العاملة والمزيد في تطبيق سحابي واحد لتشغيل القوى العاملة التي لا حدود لها في يومنا هذا. تساعد Dayforce في تقدي...
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعليم مفتوح المصدر وغني بالميزات وآمن وقابل للتطوير ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية الأخرى ويمكن تخصيصه لأي طريقة تدريس أو تدريب تختارها. من خلال واجهات جديدة وبديهية، لدى Moodle حلول مناسبة لمرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر والتعليم العالي والتدريب المهني والشركات وجميع أنو...
HiBob
hibob.com
bob HRIS عبارة عن منصة لإدارة الأفراد تساعد الشركات الديناميكية على إبراز الأفضل في موظفيها. برنامج الموارد البشرية لدينا فريد من نوعه، وبديهي، وذكي
Metaview
metaview.ai
اجعل كل مقابلة مقابلة مذهلة. عند توسيع نطاق فرقك، من المستحيل الحفاظ على المقابلات متسقة وعالية الجودة. يوفر Metaview بيانات وتحليلات فريدة وملاحظات قابلة للتنفيذ لمساعدة القائمين على المقابلات على التحسن. والنتيجة هي مرشحون أكثر سعادة، وتحيز أقل، وعملية توظيف أكثر كفاءة.
HireVue
hirevue.com
HireVue هي منصة تجربة التوظيف الشاملة الخاصة بك مع برامج مقابلات الفيديو والتقييمات وأدوات التوظيف الممكّنة بالنص وروبوتات الدردشة التفاعلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. أنشئ عملية توظيف أسرع وأكثر عدلاً وأكثر ودية مع HireVue. يقوم برنامجنا على مستوى المؤسسة بأتمتة سير العمل لتسهيل توسيع نطاق التوظيف....
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة شاملة وحلاً للمؤسسات لتنفيذ استراتيجية "المهارات أولاً" عبر الجيل التالي، منصة تقييم المهارات وذكاء المهارات الحاصلة على براءة اختراع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي - لاكتساب المواهب (FTE والوحدات) ولتطوير المواهب الداخلية وإدارة المواهب. . يشمل عملاؤنا عالميًا Deloitte، وPayPal، وCap ...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (المعروف سابقًا باسم AngelList Talent) AngelList هو موقع إلكتروني أمريكي للشركات الناشئة والمستثمرين الملائكيين والباحثين عن عمل الذين يتطلعون إلى العمل في الشركات الناشئة. تم إنشاء المنصة في عام 2010، وتتمثل مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاستثمار ومساعدة الشركات الناشئة في...
TestGorilla
testgorilla.com
هل تقوم بالتوظيف؟ هل تعلم أنه يمكنك تحديد أفضل المرشحين من خلال تقييمات المواهب؟ يمنحك TestGorilla أفضل الأدوات لتقييم مهارات المتقدمين للوظائف واتخاذ قرارات توظيف أفضل بشكل أسرع. تمنحك مكتبتنا لاختبارات المهارات أفضل قيمة تنبؤية لمساعدتك في تحديد أفضل المرشحين. من خلال مكتبة الاختبارات المتنامية لد...
InterviewAI
interviewai.io
قم بإجراء مقابلات أفضل باستخدام الأسئلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. قم بتبسيط عملية المقابلة الخاصة بك مع InterviewAI. تقوم منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء أسئلة مقابلة مخصصة في الوقت الفعلي، مما يجعل من السهل إجراء مقابلات تتسم بالكفاءة والفعالية، حتى تتمكن من العثور على أفضل مرشح للوظيفة...
Evalgator
evalgator.com
Evalgator عبارة عن منصة تقييم وتقييم رقمية على شبكة الإنترنت مصممة لتبسيط عملية التوظيف. ويمكن استخدامه لتقييم المرشحين للمناصب الفنية وغير الفنية حيث تدعم المنصة تنسيقات أسئلة متعددة مثل الترميز والوصف والاختيار من متعدد وملء الفراغات. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل إنشاء تقييمات مخصص...
BetterUp
betterup.com
دفع نتائج المواهب لتحويل نتائج الأعمال. استبدل عدم اليقين بالثقة من خلال النظام الأساسي الوحيد الذي يجمع بين التدريب والعلوم والخبرات التي يغذيها الذكاء الاصطناعي لبناء المرونة والمرونة والقدرة على التكيف التي تحتاجها مؤسستك للتغلب على أي عاصفة.
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin عبارة عن نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء ونظام تتبع مقدم الطلب ومنصة لإدارة الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحقق Oorwin نموًا هائلاً في مجال التوظيف للشركات من خلال نهجها المتكامل في المبيعات والتوظيف والموارد البشرية.
Interviewer.AI
interviewer.ai
تعمل منصة ATS Lite الخاصة بنا على أتمتة 80% من عملية الفحص المسبق من خلال مقابلات فيديو أحادية الاتجاه مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فحص المرشحين بكفاءة أكبر احصل على خصم 50% هذا الشهر باستخدام الرمز الترويجي INTERVIEW50. دعنا نحدد أفضل المرشحين لديك حتى تتمكن من تعيين موظفين رائعين بشكل أكثر كفاءة. قم ...
Gem
gem.com
Gem هي منصة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحبها فرق TA. فهو يساعدك على زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد، والتوظيف بشكل أسرع، وتوفير المال - كل ذلك مع منح مسؤولي التوظيف حلاً يجدونه سهل الاستخدام. استخدم Gem كمنصة توظيف متكاملة أو قم بتحسين ATS الحالي الخاص بك باستخدام منتجات متكاملة لإدارة علاق...
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. ...
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow عبارة عن منصة للبحث عن الوظائف وإدارتها تقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المجانية لتبسيط عملية البحث عن الوظائف وتسريعها. تم إنشاء هذه الأدوات من قبل خبراء الصناعة من شركات التكنولوجيا الكبرى (FAANG+) وتتضمن أداة مراجعة LinkedIn التي يمكنها تعزيز مشاهدات الملف الشخصي بمقدار 2.5x، وأداة تعقب ...
HiPeople
hipeople.io
يعد توظيف أفضل المواهب مهمة بالغة الأهمية تتطلب عملية فحص شاملة. تستخدم فرق المساعدة الفنية الحديثة مجموعة أدوات الفحص الشاملة من HiPeople لتقليل وقت الفحص بنسبة 95%. تجمع مجموعة أدوات الفحص الحديثة لدينا بين قوة التقييمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والفحوصات المرجعية الآلية، مما يتيح لك اتخاذ قر...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube عبارة عن منصة شاملة لأتمتة وتبسيط التحقق من الهوية (IDV)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، والامتثال لمعرف عميلك (KYC). تساعد المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الشركات على أتمتة عمليات تأهيل العملاء الرقميين وعمليات eKYC من خلال التحقق من هويتهم باستخدام القياسات الحيوية للوجه والسلوك وتأكيد ب...
TestDome
testdome.com
يقدم TestDome اختبارات مهارات العمل التي تساعد المديرين على توظيف أفضل المرشحين بشكل أسرع. نحن نقدم اختبارات لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك البرمجة والمحاسبة وخدمة العملاء وإدارة المشاريع والمزيد. - لدينا أكثر من 1000 سؤال لاختبار حل المشكلات في العالم الحقيقي. استرد أموالك إذا وجدت إجابة على...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing من VidCruiter هي منصة إجراء مقابلات الفيديو الأكثر تقدمًا في العالم. يقدم نظامنا مقابلات فيديو مباشرة ومسجلة مسبقًا يمكن تخصيصها لتلبية أي سيناريو توظيف، وقد ساعد الشركات من جميع الأحجام في العثور على المتقدمين ذوي الجودة الأفضل بطريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt هي منصة توظيف عالمية تساعد الشركات سريعة النمو في العثور على أفضل المواهب في العالم وإشراكها وتوظيفها. تقوم الخوارزمية الخاصة بنا بمطابقة أصحاب العمل على الفور مع المواهب بناءً على متطلباتهم المحددة عبر البلدان والمناطق والمناطق الزمنية بالإضافة إلى الأدوات والحلول المتطورة لتحديد الموظف ال...
Fetcher
fetcher.ai
تعد أداة Fetcher أداة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتوفير المرشحين السلبيين، مما يسمح للقائمين بالتوظيف بالتركيز بشكل أكبر على تجربة المرشح بدلاً من عملية تحديد المصادر. يساعد هذا البرنامج في توظيف المواهب الممثلة تمثيلاً ناقصًا ويوفر ميزة معايير البحث المتنوعة المخصصة للمساعدة في بن...
The Predictive Index
predictiveindex.com
يعتقد المؤشر التنبؤي أن كل مشكلة في العمل هي مشكلة تتعلق بالأفراد. يجب أن توجه بيانات الأشخاص كل خطوة من رحلة الموظف، بدءًا من المقابلة الأولى وحتى الترقية الكبيرة، كما يجب أن توجه استراتيجية عملك أيضًا. نحن نسمي هذا "تحسين المواهب"، وكل جزء من نظامنا الأساسي المعياري مصمم لدعمه. PI HIRE: قم بتعيين ...
Instahyre
instahyre.com
ابحث وتقدم إلى الوظائف في أكثر من 10000+ من أفضل الشركات. ابحث عن وظائف ذات رواتب عالية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والمبيعات والتسويق والعمليات والتمويل والمزيد. توظيف أفضل المواهب.
Eightfold AI
eightfold.ai
تساعد منصة Talent Intelligence Platform الرائدة في السوق التابعة لشركة Eightfold AI المؤسسات على الاحتفاظ بأفضل الأداء، وتحسين مهارات القوى العاملة لديها وإعادة مهاراتها، وتوظيف المواهب بكفاءة، وتحقيق أهداف التنوع. تتوفر منصة الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق الحاصلة على براءة اختراع من Eightfold في أك...
Veremark
veremark.com
Veremark عبارة عن منصة آلية للتحقق من التوظيف تضيف البساطة والثقة والسرعة إلى عمليات التوظيف في الشركات.
Crystal
crystalknows.com
بالنسبة لمحترفي الأعمال، فإن تحقيق النجاح يتوقف على الإعداد الفعال. مهمتنا هي ضمان شعور عملائنا بالاستعداد الجيد والثقة قبل كل اجتماع مهم. Crystal هي المنصة الرائدة للتحضير للاجتماعات، وتحظى بثقة أكثر من 1000 مؤسسة و500 شركة مدرجة في قائمة Fortune 500 على مستوى العالم للتحضير للتفاعلات اليومية وعالي...
Vizzy
vizzy.com
إعادة اختراع السيرة الذاتية لرؤية جيل من المواهب بشكل لم يسبق له مثيل يتطور مشهد التوظيف في الحياة المهنية المبكرة بسرعة، حيث تبحث الشركات عن أساليب مبتكرة لجذب وفهم مجموعة المواهب من الجيل Z. غالبًا ما تفشل السيرة الذاتية التقليدية في التعبير عن الجوهر الحقيقي للمرشح، مما يؤدي إلى عدم التطابق بين ا...