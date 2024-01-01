تأسست Search Engine Watch عام 1997، وهي واحدة من أقدم موارد صناعة البحث في العالم وهي منشور شقيق لـ ClickZ. نحن نساعد مجتمعنا الذي يضم أكثر من ثلاثة ملايين من كبار المسوقين على التنقل في نطاق البحث الديناميكي واستخلاص قيمة الأعمال من تخصصات التسويق عبر البحث. من خلال مجموعة محتوى تمتد عبر دراسات الحالة، وتعليقات المؤثرين، والبودكاست، والندوات عبر الإنترنت، والأحداث، نتواصل مع رواد السوق لمشاركة الأفكار والتطبيقات العملية لتحسين محركات البحث، وتجربة البحث، والتسويق عبر البحث التي توجه استراتيجيات العلامة التجارية. تشيد Search Engine Watch بتراث من الخبرة في صناعة البحث وقد وصفه مات كاتس من Google بأنه "يجب قراءته" و"المصدر الأكثر موثوقية في البحث بواسطة تيم ماير من Yahoo".

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