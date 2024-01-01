بدائل - Screenweave

Interactly.video

interactly.video

Interactly.video هو أول نظام أساسي من نوعه لإنشاء مقاطع فيديو تفاعلية وشخصية بدون برمجة، لتقديم قيمة هائلة للشركات من خلال الاستفادة من مقاطع الفيديو التفاعلية بجميع الأشكال الممكنة، سواء كان ذلك على موقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني أو الدعم أو الإعداد وما إلى ذلك. يمكن للمسوقين استخدمه لإشراك ...