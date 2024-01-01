Scratchpay هي خدمة مالية تقدمها شركة Scratch Financial, Inc. التي تستضيف أعباء العمل الخاصة بها على البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform (GCP). Scratchpay هي شركة أمريكية ناشئة تقدم قروضًا للأفراد للحصول على الرعاية الطبية (في البداية من الحيوانات الأليفة ثم امتدت الآن إلى الأشخاص). تم دمج الشركة بالكامل في برنامج Google Cloud Platform ولديها خطة دعم وخدمات من Google. تستضيف Scratchpay جميع الخدمات في GCP Cloud وقد تم إنتاج الحل بشكل علني منذ عدة سنوات. تعمل الشركة بشكل مستمر على تحسين تقديم الخدمة. هناك العديد من خدمات Google Cloud Platform المختلفة قيد الاستخدام النشط، ويجري تقييم خدمات أخرى. لدى Scratchpay فريق داخلي من الخبراء يعمل على تطوير البرمجيات وتحليل البيانات وتطوير الأعمال. لدى الشركة أيضًا أعضاء فريق داخلي متخصصون في أمن المعلومات، ومع ذلك، لا يوجد خبراء متخصصون في Google Cloud Platform أو غيرهم من خبراء الحوسبة السحابية في الفريق. نظرًا لاهتمامها الدائم بتحسين استخدامها لخدمات Google Cloud Platform باتباع أفضل الممارسات ومع التركيز على الأمان والتحسين، كانت Scratchpay تبحث عن تقييم أمني يجريه أحد المستشارين الخبراء في Google Cloud Platform.

الموقع الإلكتروني: scratchpay.com

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