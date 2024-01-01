Scratch Data

Scratch Data

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الموقع الإلكتروني: scratchdata.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scratch Data على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحليلات للبناة. قم بتسجيل مليارات نقاط البيانات والاستعلام عنها باستخدام Scratch Data. قم بتحويل قاعدة بيانات التحليلات الخاصة بك إلى REST API، دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.

الموقع الإلكتروني: scratchdata.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Scratch Data. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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