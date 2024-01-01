Scispot

Scispot

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الموقع الإلكتروني: scispot.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scispot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أفضل حزمة تقنية للتكنولوجيا الحيوية الحديثة. انضم إلى أكثر من 100 شركة في مجال التكنولوجيا الحيوية تستخدم Scispot لجمع بياناتها وتنظيفها وتنشيطها - وتعزيز البحث والتطوير.

الموقع الإلكتروني: scispot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Scispot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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