Science Exchange

Science Exchange

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الموقع الإلكتروني: scienceexchange.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Science Exchange على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اعمل مع الموردين بشكل أسرع، وخفض التكاليف، وعزز الابتكار. لقد قمنا بإعادة تعريف كيفية عمل شركات علوم الحياة مع الموردين. تقديم أول منصة على الإطلاق لفرق البحث والتطوير لتنسيق عمليات الشراء وإدارة الموردين ومعالجة الدفع. تدعم Science Exchange الاستعانة بمصادر خارجية للبحث والتطوير لأكبر شركات علوم الحياة في العالم. يتيح سوقنا للعلماء إمكانية الوصول إلى الابتكار والأبحاث التي يحتاجون إليها، كما تعمل منصتنا على أتمتة عملية الاستعانة بمصادر خارجية للبحث والتطوير من المصدر إلى الدفع حتى يتمكن العلماء من التركيز على ما يحبونه، ألا وهو العلوم.

الموقع الإلكتروني: scienceexchange.com

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