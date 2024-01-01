SciAstra

SciAstra

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الموقع الإلكتروني: sciastra.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SciAstra هي المنصة الرائدة في الهند التي تساعد الطلاب الذين يطمحون إلى ممارسة مهنة في مجال العلوم والبحث. يدور SciAstra حول الشغف بالعلم، وتعزيز التقدير العميق للبحث، وتنمية العقلية العلمية، ورعاية مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب. تم إنشاء SciAstra من قبل باحثين سابقين بهدف توجيه الجيل القادم لأنه لم يكن هناك منصة لمساعدة الطلاب.

الموقع الإلكتروني: sciastra.com

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