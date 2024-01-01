SchoolDay.ai

SchoolDay.ai

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الموقع الإلكتروني: schoolday.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SchoolDay.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتحويل عملية الحضور الخاصة بك: قم بالتبسيط والأمان والنجاح باستخدام SchoolDay.Ai! مرحبًا بك في SchoolDay.Ai، التطبيق الثوري الذي يعيد تعريف نظام تسجيل حضور المدرسين والمدرسين. نحن نتفهم التحديات التي يواجهها المعلمون فيما يتعلق بطرق الحضور التقليدية - عدم الدقة، وعدم الكفاءة، والمخاطر العالية للخطأ البشري. ولهذا السبب قمنا بتطوير حل يعمل على تبسيط هذه المهمة الحيوية، مما يضمن الدقة والكفاءة في متناول يدك.

الموقع الإلكتروني: schoolday.ai

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