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قم بتحويل عملية الحضور الخاصة بك: قم بالتبسيط والأمان والنجاح باستخدام SchoolDay.Ai! مرحبًا بك في SchoolDay.Ai، التطبيق الثوري الذي يعيد تعريف نظام تسجيل حضور المدرسين والمدرسين. نحن نتفهم التحديات التي يواجهها المعلمون فيما يتعلق بطرق الحضور التقليدية - عدم الدقة، وعدم الكفاءة، والمخاطر العالية للخطأ البشري. ولهذا السبب قمنا بتطوير حل يعمل على تبسيط هذه المهمة الحيوية، مما يضمن الدقة والكفاءة في متناول يدك.

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