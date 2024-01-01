SceneryAI هي أداة لتحرير الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي مصممة لتبسيط عملية إنشاء الصور الموجودة أو تحديثها. يستخدم هذا التطبيق المتقدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المختلفة المرتبطة بتحرير الصور، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي. توفر الأداة للمستخدمين القدرة ليس فقط على إنشاء إبداعات جديدة ولكن أيضًا على تحسين صورهم الحالية. فهو يستوعب محتوى الصورة ويطبق تعديلات ذكية وفقًا لذلك، مما يؤدي إلى تسريع عملية تحرير الصور بشكل كبير. على الرغم من أن هذه الأداة تجعل عملية تحرير الصور سهلة، إلا أنها تضمن أيضًا مخرجات عالية الجودة، مع احترام الجمال العام وسلامة الصورة الأصلية. ونتيجة لذلك، يمكن للمستخدمين تحقيق تحرير الصور على المستوى الاحترافي دون الحاجة إلى منحنى التعلم الحاد المرتبط عادةً ببرامج التصميم الجرافيكي المتقدمة. إنها أداة ليست مفيدة فقط لمصممي الجرافيك أو المصورين ولكن أيضًا للشركات أو الأفراد الذين يحتاجون إلى محتوى مرئي منسق ومحسن.

الموقع الإلكتروني: sceneryai.com

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