بدائل - Scenery
VEED
veed.io
VEED هي منصة متكاملة للشركات التي ترغب في توسيع نطاق إنتاج الفيديو. يقوم العملاء في أكثر من 200 دولة في مجال التسويق والمبيعات والتعلم والتطوير ووسائل التواصل الاجتماعي بإنشاء مقاطع فيديو أسرع بـ 30 مرة من أي وقت مضى. يضع VEED القوة في أيدي فريقك من أجل: * تسجيل محتوى عالي الجودة * تحرير مقاطع الفي...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo عبارة عن منصة لاستضافة الفيديو ومشاركته وخدماته ومقرها في مدينة نيويورك. تعمل Vimeo على أساس خالٍ من الإعلانات، وبدلاً من ذلك تحصل على الإيرادات من خلال توفير خطط الاشتراك لمنتجي محتوى الفيديو وتقديم البرامج كخدمة (SaaS) مع أدوات إنشاء الفيديو وتحريره وبثه، وحلول برامج المؤسسات، بالإضافة إلى و...
Loom
loom.com
Loom هي منصة اتصالات الفيديو الرائدة للعمل غير المتزامن. تم تصميمه خصيصًا للبساطة والسرعة، حيث يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها والتفاعل معها للمضي قدمًا في العمل سواء كنت في مكتبك أو أثناء التنقل. يستخدم أكثر من 21 مليون شخص عبر 200000 شركة Loom للعمل بشكل أكثر ذكاءً مع الفيديو غير المتزامن. من ...
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside هو الاستوديو الخاص بك عبر الإنترنت للتسجيلات عالية الجودة والتحرير بسرعة البرق. إنه مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ولكنه مصمم للمحادثات البشرية، لذا يتم التقاط أي شيء بدءًا من البودكاست وحتى تسويق الفيديو باستخدام فيديو بدقة 4K مثالية للبكسل وصوت فائق الوضوح، بغض النظر عن المكان الذي تزرع فيه، أ...
Descript
descript.com
الوصف هو نوع جديد من محررات الفيديو سهل الاستخدام مثل المستند. تعمل ميزات Descript المدعومة بالذكاء الاصطناعي والواجهة البديهية على تغذية قنوات YouTube وTikTok وأهم ملفات البودكاست والشركات التي تستخدم الفيديو للتسويق والمبيعات والتدريب الداخلي والتعاون. يهدف الوصف إلى جعل الفيديو عنصرًا أساسيًا في ...
Screenapp
screenapp.io
مسجل الشاشة على الانترنت قم بتسجيل شاشتك بسهولة، ونسخ مقاطع الفيديو، وتلخيصها، وتدوين ملاحظات عن اجتماعاتك وسير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي لمشاركتها مع فريقك.
Tango
tango.us
Tango هو أسهل منصة اعتماد رقمية من حيث الإعداد والاستخدام. يمكنك إجراء إرشادات وتلميحات للتدريب على البرامج في دقائق فقط من خلال النقر فوق العملية. يتدرب موظفوك على العملية من خلال التوجيهات المضمنة داخل تطبيقات عملك. يقوم Tango AI بالعمل. تحظى Tango Software Knowledge Layer بثقة أكثر من 2,000,000...
Scribe
scribehow.com
Scribe هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحويل أي عملية إلى دليل مرئي خطوة بخطوة. باستخدام مسجل Scribe أثناء العمل خلال إحدى العمليات، تقوم الأداة تلقائيًا بإنشاء دليل إرشادي كامل مع لقطات الشاشة والتعليمات والنقرات. تتيح واجهة المنتج للمستخدمين إضافة تعديلات وتخصيصات، مثل التفاصيل الإضافية...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle عبارة عن منصة لإنشاء الصوت والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد القائمين على البث الصوتي المحترفين والهواة على إنشاء وتحرير وتوزيع ملفات podcast ذات جودة الإنتاج بسهولة. توفر المنصة للمستخدمين مجموعة من الأدوات لتسجيل وتحرير الصوت والفيديو وإنشاء ملفات صوتية من المقابلات عن بعد مع ما ي...
Zight
zight.com
Zight هو حل حائز على جوائز وأعلى تصنيف مع مجتمع يضم أكثر من 4 ملايين مستخدم ويتزايد عددهم الذين يجدون الحرية من خلال الاتصال المرئي غير المتزامن. مقياس Zight معك، سهل الاستخدام ويلغي الحاجة إلى استخدام تطبيقات مختلفة لالتقاط لقطات الشاشة وصور GIF وتسجيلات الشاشة وتسجيلات الويب. يتم استخدام Zight للا...
Rewatch
rewatch.com
قل وداعًا للاجتماعات التي لا نهاية لها وتدوين الملاحظات. يعد Rewatch هو الحل الوحيد الذي يجمع بين تدوين الملاحظات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ومسجل الشاشة ومركز الفيديو التعاوني، حتى تتمكن من التخلص من الاجتماعات غير المجدية وتقليل التكاليف والحفاظ على التركيز على عملك. بدءًا من الاجتماعات الشاملة و...
Droplr
droplr.com
أنجز العمل بشكل أسرع. التقط لقطات الشاشة وتسجيلات الشاشة على الفور: يتم حفظها على السحابة باستخدام رابط يمكنك مشاركته مع أي شخص في أي مكان.
Markup Hero
markuphero.com
يعد Markup Hero تطبيقًا قويًا ومجانيًا لالتقاط لقطات الشاشة ومشاركتها بالإضافة إلى إضافة تعليقات توضيحية إلى الصور وملفات PDF ومواقع الويب. مصمم لأنظمة التشغيل Mac وWindows وLinux ومتصفح الويب الخاص بك.
Wistia
wistia.com
Wistia عبارة عن منصة كاملة لتسويق الفيديو تساعد الفرق على إنشاء مقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت واستضافتها وتسويقها وقياسها — كل ذلك في مكان واحد. باستخدام Wistia، يمكنك بسهولة إنشاء مقاطع فيديو احترافية واستضافة ندوات عبر الإنترنت وجمع العملاء المحتملين وإرسالهم إلى منصة أتمتة التسويق الخاصة بك...
Berrycast
berrycast.com
اكتشف Berrycast، تطبيق تسجيل الشاشة لتحسين اتصالاتك. أقرب شيء لشرح الأشياء شخصيًا ستجده عبر الإنترنت.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa عبارة عن منصة متكاملة لاستضافة الفيديو والصور للمسوقين ومنشئي المحتوى والمعلمين عبر الإنترنت لاستضافة محتوى الوسائط المتعددة وإدارته ومشاركته، أكثر من مجرد مقاطع فيديو. بفضل مجموعتنا الواسعة من المنتجات مثل استضافة الفيديو، والمعارض القابلة للتضمين، وأدوات التسويق على الفيديو، والتحليلات الم...
Screencastify
screencastify.com
Screencastify هو مسجل الشاشة الرائد لمتصفح Chrome. قم بتثبيت الامتداد لتسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها ومشاركتها في ثوانٍ. قم بإنشاء مهام دروس الفيديو والتدريب والبرامج التعليمية وجعل الاتصالات التجارية أسرع.
Piktostory
piktochart.com
قم بتحويل مقطع فيديو واحد بسهولة إلى أجزاء محتوى متعددة. وقتك ثمين. لا تضيعه في تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بك إطارًا تلو الآخر. يمكنك إعادة استخدام ندواتك عبر الإنترنت وتسجيلات Zoom والأحداث الافتراضية والمزيد بسهولة في مقاطع أقصر باستخدام Piktostory. يمكنك الآن التركيز على الأمور الأكثر أهمية، وهي ...
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضاف...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard هي أداة الفيديو المصممة للبيع الافتراضي. فهو يجعل من السهل تسجيل وإرسال مقاطع الفيديو التي تضيف لمسة شخصية في جميع مراحل دورة المبيعات - بدءًا من التنقيب وحتى العروض. مدعومة بتحليلات وتكاملات فيديو قوية، تحظى Vidyard بثقة الآلاف من فرق المبيعات والتسويق الافتراضية في جميع أنحاء العالم لمساعد...
Guidde
guidde.com
أنشئ إجراءات تشغيل موحدة مذهلة بطريقة سحرية باستخدام الذكاء الاصطناعي. Guidde هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية للأعمال التي تساعد فريقك على إنشاء وثائق فيديو بشكل أسرع 11 مرة. يتيح لك Guidde التقاط مقاطع فيديو ومستندات فورية خطوة بخطوة ليقوم أي شخص بإنشائها.
Claap
claap.io
Claap عبارة عن مساحة عمل فيديو شاملة تجمع بين تسجيل الشاشة وتسجيل الاجتماعات وويكي الفيديو، كل ذلك في مكان واحد. مع Claap يمكنك: - استبدال اجتماعك القادم بفيديو قصير. واحصل على تعليقات بشكل أسرع من خلال التعليقات التوضيحية والمواضيع وردود الفيديو - قم بتسجيل اجتماعاتك باستخدام المميزات والنصوص وملاح...
ScreenPal
screenpal.com
يوفر ScreenPal (المعروف سابقًا باسم Screencast-O-Matic) أدوات وخدمات برمجية بديهية وفعالة لإنشاء مقاطع فيديو تعاونية ومشاركتها يسهل على الجميع استخدامها، بما في ذلك مسجل الشاشة والتقاط الشاشة ومحرر الفيديو وخدمة استضافة الفيديو. تتمثل مهمة ScreenPal في تقديم أدوات سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها ...
wrap
wrap.so
قم بإنشاء لقطات شاشة جميلة وقابلة للمشاركة بسهولة. تُعد Wrap أداة قوية للعلامات التجارية لتصميم وتحرير الصور لوسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير المنتجات، والعروض التقديمية، وغير ذلك الكثير.
Floik
floik.com
يعد Floik حلاً شاملاً لإنشاء عروض تفاعلية للمنتجات، مثل الأدلة خطوة بخطوة ومقاطع الفيديو التوضيحية والعروض التوضيحية القابلة للنقر. تم تصميم الأداة لمساعدة فرق SaaS على تقديم تجربة سلسة للمشتري ومنح منتجهم الأضواء التي يستحقها. نحن نعلم أن الأمر يتطلب جيشًا كاملاً لتصور المحتوى الضروري وإنشائه وتحري...
VideoSends
videosends.com
يمكن لمستخدمي VideoSends تسجيل شاشة علامة تبويب أو تطبيق معين أو الشاشة بأكملها. توفر الأداة أيضًا وظائف أخرى مثل العلامات التجارية المخصصة والصور المصغرة وخيارات التضمين وما إلى ذلك. يمكن للمستخدم أن يروي أثناء تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة به أو تشغيل كاميرات الويب الخاصة به أو دمج وجوهه في مقاطع الف...
WowTo
wowto.ai
WowTo هو برنامج شامل لقاعدة معارف الفيديو، يمكّن المستخدمين من إنشاء واستضافة مكتبات فيديو لمجموعة من الاستخدامات مثل الدعم والتدريب والمحتوى التعليمي. تشتمل مجموعة الأدوات الخاصة به على منشئ فيديو، تم تصميمه خصيصًا لمحتوى فيديو إرشادي وتعليمي، ومنشئ قاعدة معرفية يقدم تجربة تشبه تجربة YouTube للزائ...
Canvid
canvid.com
الجيل القادم من مسجل الشاشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي. قم بالتقاط وتعزيز ومشاركة تسجيلات الشاشة الاحترافية بأقل جهد! قم بتسجيل شاشتك بأكملها، أو نوافذ معينة، أو حتى محتوى الهاتف المحمول (قريبًا). CANVID هو تطبيق سطح مكتب مثالي لأي شخص يحتاج إلى إنشاء برامج تعليمية أو عروض توضيحية للمنتج أو مقاطع ف...
Consensus
goconsensus.com
Consensus عبارة عن منصة التشغيل الآلي التجريبي الذكي التي تستخدمها أفضل الشركات في العالم لتوسيع نطاق المبيعات المسبقة، وتعزيز فرق المبيعات لديها، وتعزيز تجربة الشراء. تقوم فرق ما قبل البيع والمبيعات الفنية بأتمتة العروض التوضيحية المتكررة للمنتج مما يسمح لهم بإعادة تخصيص ذلك الوقت للأنشطة ذات القيم...
Tourial
tourial.com
تُمكّن Tourial فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية ومراكز تجريبية - وتوزيعها في أي مكان. تمكّنك المراكز التجريبية من تثقيف المشترين بشكل أسرع وأفضل من أي وقت مضى - بدءًا من أعلى مسار التحويل وصولاً إلى الأسفل. إنه مركز محتوى مخصص لعملائك المحتملين للعثور على أهم المعلومات التي يحتاجون...