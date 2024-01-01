Scene One

Scene One

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الموقع الإلكتروني: sceneone.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scene One على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Scene One هو برنامج عبر الإنترنت لكتابة الروايات والكتب. إنه يتميز بمحرر نصوص بسيط وبديهي ويدير جميع مشاهد ومشاريع الكتابة الخاصة بك. يعمل البرنامج على أجهزة مختلفة بما في ذلك سطح المكتب والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والهاتف، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين الأجهزة. وهو يعمل في متصفح ويب، ولا يتطلب أي تثبيت إضافي على جهازك. يتم تخزين جميع كلماتك بشكل آمن في السحابة، مما يضمن إمكانية الوصول إليها من أي مكان. يقدم Scene One العديد من أدوات كتابة الكتب، بما في ذلك عداد الكلمات لتتبع التقدم وتحديد أهداف الكتابة، ومساعد الكتابة AI الذي يساعد المستخدمين على الكتابة بشكل أسرع وأكثر وضوحًا. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر ميزة wiki مخصصة لبناء العالم حيث يمكن للمستخدمين إنشاء ملفات تعريف تفصيلية لشخصيات القصة والعناصر والمواقع وتتبع كل ذكر لعناصر القصة هذه. تشمل الميزات المهمة الأخرى خيار تجميع المخطوطات وتصديرها بصيغة PDF أو DocX، وتخطيط القصة وإدارة المراجعة باستخدام برنامج Save the Cat! Beat Sheet Manager و"لوحة المراجعة" التي تساعد المستخدمين على تتبع ملاحظاتهم وتذكيراتهم على المخطوطات بأكملها أو المشاهد الفردية.

الموقع الإلكتروني: sceneone.app

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