Scarlett Panda هو تطبيق مصمم بشكل أساسي لإنشاء قصص قصيرة مخصصة ومحتوى تعليمي للأطفال. تستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء روايات مخصصة تتضمن الأسماء والمظاهر والأكوان المختارة للشخصيات. تم تصميم التطبيق لمساعدة الأطفال على التفاعل مع القراءة، وتوسيع مفرداتهم، وتعزيز الإبداع من خلال تصور أنفسهم واهتماماتهم في بيئات قصصية متنوعة. بالإضافة إلى إنشاء القصص الفورية، فهو يقدم قصصًا مجدولة مكملة بصور عالية الجودة. تشتمل الميزات الإضافية للتطبيق على تأملات شخصية ومغامرات تعليمية وتهويدات. يمكن استخدام القصص التي تم إنشاؤها مباشرة على التطبيق، أو يمكن تحويلها إلى كتب قصصية طويلة الحجم للعرض الرقمي أو الطباعة. تسمح الأداة بتخصيص ما يصل إلى أربعة أحرف والعديد من الصور والملاحظات الشخصية، وتدعم 74 لغة. تفتح الطبقة القائمة على الاشتراك إمكانية الوصول إلى المزيد من الميزات المتقدمة

الموقع الإلكتروني: scarlettpanda.com

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