ScanFlow هي أداة ماسح ضوئي تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة للأجهزة الذكية والتي تتيح التقاط البيانات وأتمتة سير العمل. فهو يوفر مجموعة من الميزات للحصول على رؤى في الوقت الفعلي وكفاءة سير العمل. تتضمن الأداة إمكانات مسح متنوعة مثل مسح النص، ومسح الرمز الشريطي/رمز الاستجابة السريعة، ومسح المعرف، ومسح الجدار الجانبي للإطارات، ومسح VIN، ومسح أرقام المكونات. من خلال مسح النص، يمكن للمستخدمين مسح مجموعات نصية أبجدية رقمية دفعة واحدة. تتيح ميزة مسح الرمز الشريطي/رمز الاستجابة السريعة إجراء مسح ضوئي عالي الأداء للرمز الشريطي على أي جهاز ذكي، بينما تتيح ميزة مسح الهوية استخراج البيانات في الوقت الفعلي من مستندات هوية العميل مثل جوازات السفر والهويات ورخص القيادة. يوفر ScanFlow أيضًا وظائف إضافية مثل الخروج الذاتي، ومسح الطائرات بدون طيار، وتتبع خط التجميع، وإدارة المخزون، وتسجيل المرضى والتحقق منهم، والتحقق من KYC، ومسح جواز السفر. تلبي هذه الميزات مجموعة واسعة من الصناعات وحالات الاستخدام، بما في ذلك البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. تعمل الأداة على تعزيز التكامل السلس مع الأنظمة الحالية من خلال إمكانات التكامل الخاصة بها، وتوفر الموارد ودعم المطورين للتنفيذ السلس. تتوفر تفاصيل الأسعار على موقع ScanFlow الإلكتروني، بالإضافة إلى بوابة تسجيل دخول للمستخدمين للوصول إلى حساباتهم. للاستفسارات أو الدعم، يمكن للمستخدمين التواصل مع فريق ScanFlow من خلال معلومات الاتصال المقدمة. بشكل عام، تعد ScanFlow أداة ماسح ضوئي شاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على تمكين الأجهزة الذكية بقدرات قوية لالتقاط البيانات، مما يؤدي إلى تحسين أتمتة سير العمل والكفاءة في مختلف الصناعات.

الموقع الإلكتروني: scanflow.ai

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