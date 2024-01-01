بدائل - Scan123
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (المعروف سابقًا باسم SkyDrive) هي خدمة استضافة ملفات وخدمة مزامنة تديرها Microsoft كجزء من إصدار الويب الخاص بها من Office. تم إطلاق OneDrive لأول مرة في أغسطس 2007، وهو يسمح للمستخدمين بتخزين الملفات والبيانات الشخصية مثل إعدادات Windows أو مفاتيح استرداد BitLocker في السحابة، وم...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox هي خدمة استضافة ملفات تديرها شركة Dropbox, Inc. الأمريكية، ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، وتوفر التخزين السحابي، ومزامنة الملفات، والسحابة الشخصية، وبرامج العميل. تأسست Dropbox في عام 2007 من قبل طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا درو هيوستن وأراش فردوسي كشركة ناشئة، بتمويل أولي من مسرع ...
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer هي خدمة نقل ملفات الكمبيوتر عبر الإنترنت ومقرها في هولندا. تأسست الشركة في عام 2009 في أمستردام على يد رينكي فيسر وباس بيرينز ونالدن. في أكتوبر 2018، أعادت WeTransfer إطلاق تطبيقها باسم "Collect by WeTransfer". في مايو 2020، حظرت الهند تطبيق WeTransfer، لأسباب أمنية.
Box
box.com
Box, Inc. (المعروفة سابقًا باسم Box.net)، هي شركة إنترنت أمريكية مقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. تركز الشركة على إدارة المحتوى السحابي وخدمة مشاركة الملفات للشركات. يتوفر العملاء والتطبيقات الرسمية لنظامي التشغيل Windows وmacOS والعديد من منصات الأجهزة المحمولة. تأسست شركة بوكس في عام 2005.
Zoho WorkDrive
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق التي تعمل معًا. قم بتغيير الطريقة التي يعمل بها فريقك معًا - امنحهم مساحة عمل آمنة ومشتركة، بحيث يكون لأفكارهم موطنًا بدءًا من التصور وحتى التنفيذ. الإبداع والتعاون وتحقيق العمل الجماعي.
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud عبارة عن مجموعة من برامج خادم العميل لإنشاء خدمات استضافة الملفات واستخدامها. Nextcloud مجاني ومفتوح المصدر، مما يعني أنه يُسمح لأي شخص بتثبيته وتشغيله على أجهزة الخادم الخاصة به. يشبه تطبيق Nextcloud من الناحية الوظيفية Dropbox أو Office 365 أو Google Drive، ولكن يمكن استخدامه على أجهزة ...
pCloud
pcloud.com
pCloud هو مخزن سحابي آمن، حيث يمكنك تخزين جميع ملفاتك ومشاركتها والعمل عليها. يمكنك الوصول إليها على أي جهاز، في أي مكان تذهب إليه! احصل على 10 جيجا مجانا!
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 هو برنامج يساعد الشركات ورجال الأعمال على زيادة كفاءتهم داخليًا وخارجيًا. توفر منصتنا إدارة علاقات العملاء ومركز الاتصال ومنشئ مواقع الويب والمتجر عبر الإنترنت والحملات التسويقية وأدوات المبيعات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك شبكة داخلية آمنة، وإدارة المهام والمشاريع، ومشاركة الملفات وتخزين...
Zoho Docs
zoho.com
إدارة الملفات عبر الإنترنت للفرق والأفراد. اصطحب فريقك إلى مساحة عمل آمنة وتعاونية حيث يتوفر كل شيء للجميع في الوقت الفعلي. يمكنك الإنشاء والتعاون وإنجاز العمل بشكل آمن.
Koofr
koofr.net
يوفر Koofr تخزينًا سحابيًا آمنًا قائمًا على الاتحاد الأوروبي مع مساحة تخزين مجانية مدى الحياة وخيارات لربط حسابات سحابية متعددة (Dropbox وGoogle Drive وOneDrive) ومخازنك الشخصية. اكتشف طريقة أفضل لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والوصول إليها ومشاركتها. احصل على حسابك المجاني الآن!
Sync
sync.com
المزامنة عبارة عن نظام أساسي لتخزين الملفات ومشاركتها والتعاون، مما يبقيك آمنًا ومتصلًا في السحابة. منذ عام 2011، كانت Sync.com في مهمة لتوفير مساحة آمنة للعالم للتعاون. اليوم، يستخدم أكثر من مليون شركة من جميع الأحجام تطبيقات Sync السحابية الحائزة على جوائز وميزات حماية الخصوصية الرائدة لمشاركة ال...
Starchive
starchive.io
إدارة الأصول الرقمية التي أنشأها المبدعون، للمبدعين. قم بتخزين ملفاتك في السحابة، واضغط على البيانات الوصفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشارك الملفات الكبيرة في لمح البصر.
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعو...
odrive
odrive.com
وصول موحد إلى جميع وحدات التخزين حتى تتمكن من مزامنة ملفاتك ومشاركتها ونسخها احتياطيًا وتشفيرها في Amazon Drive وDropbox وGoogle Drive وOneDrive وBox وS3 وWebDAV وFTP والمزيد
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx هي شركة SaaS ناشئة توفر منصة للتخزين الرقمي وإدارة الأصول للأفراد والعاملين في الأعمال المؤقتة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات. إنها خدمة صنعت في الهند وتتميز بأنها بديهية وآمنة وتتيح التعاون الفعال. منذ إنشائها في عام 2020، فازت DigiBoxx بأكثر من مليون قلب من خلال خطط أسعارها التنافسية...
Tresorit
tresorit.com
Tresorit عبارة عن منصة تعاونية مشفرة وشاملة لمحتوى المعرفة الصفرية، تمكن الشركات المهتمة بالأمن من إدارة ملفاتها ومزامنتها وتوقيعها ومشاركتها بأمان. على عكس موردي الخدمات السحابية العامة الآخرين، لا تتمتع Tresorit بإمكانية الوصول إلى ملفات المستخدمين، مما يضمن أقصى قدر من السرية. - أمان لا هوادة فيه...
Moxo
moxo.com
تبسيط المشاريع الخارجية مع العملاء والموردين والشركاء. مع Moxo، يمكنك تسريع سير العمل بدءًا من الحصول على الحساب ووصولاً إلى الإعداد والخدمة. التنسيق مع العملاء والموردين والشركاء لتحقيق التسليمات المشتركة وتتبع المعالم وتبادل المستندات وجمع الموافقات والمزيد. تعمل Moxo على تشغيل مساحات عمل المشروع ...
Datto
datto.com
باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال توفير الحلول الأمنية والبرمجيات المستندة إلى السحابة والمصممة خصيصًا لمقدمي خدمات الخدمات المدارة (MSP)، تعتقد شركة Datto، التابعة لشركة Kasya، أنه لا يوجد حد لما يمكن أن تحققه الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا المناسبة. تعمل حلول الاستمرارية الموحدة ...
CAYA
getcaya.com
تلقي جميع المستندات وتنظيمها وتحريرها باستخدام CAYA. يستخدم أكثر من 20.000 عميل بالفعل كايا كمركز مستندات في السحابة ولرقمنة بريدهم اليومي.
DropSend
dropsend.com
أرسل الملفات الكبيرة باستخدام DropSend مجانًا. إرسال الملفات بالبريد الإلكتروني، وتخزين الملفات عبر الإنترنت، والتحكم في عمليات الإرسال والتنزيلات، واستخدام DropSend لعملك.
ShareFile
sharefile.com
شارك المحتوى بشكل آمن وتعاون مع العملاء والفرق الداخلية من أي جهاز أو موقع باستخدام ShareFile. تحتاج الأقسام والشركات الصغيرة إلى حلول بسيطة وآمنة للتعاون مع العملاء ومع بعضهم البعض. باستخدام ShareFile، استخدم أي جهاز للوصول بشكل آمن إلى الملفات ومشاركة البيانات وإنشاء مهام سير عمل موفرة للوقت. إعدا...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync عبارة عن خدمة مشاركة الملفات السحابية ومزامنة الملفات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت، وهي خدمة بسيطة وقوية وسهلة الاستخدام. على عكس Dropbox، يمكّنك SugarSync من عمل نسخة احتياطية لبنية المجلدات الموجودة لديك. جربه مجانًا لمدة 30 يومًا وابدأ اليوم!
Onehub
onehub.com
Onehub هي خدمة تخزين الملفات ومشاركتها الآمنة المصممة للشركات من أي حجم. إن تشفير بياناتك على مستوى البنك بالإضافة إلى بنية الأذونات الدقيقة المستندة إلى الأدوار يعني أنه يمكنك التحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك ومشاركة ملفات الأعمال المهمة بثقة. يقدم Onehub مجموعة من أدوات الأعمال القوي...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات ...
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams عبارة عن وحدة تخزين سحابية SaaS للشركات، وهي أول شركة تعتمد على بنية تحتية تعتمد على صفر المعرفة بدلاً من مراكز البيانات التقليدية. على عكس البائعين السحابيين الرائدين، فهو يوفر أعلى مستوى من الخصوصية: لا يمكن لأحد، ولا حتى Cubbit، الوصول إلى البيانات التي تقوم بتحميلها. 1. Cubbit ه...
Egnyte
egnyte.com
Egnyte هي منصة آمنة متعددة السحابة لأمان المحتوى وإدارته، والتي تمكن المؤسسات من حماية المحتوى الأكثر قيمة والتعاون معه بشكل أفضل. تأسست شركة Egnyte في عام 2008، وقد قامت بإضفاء الطابع الديمقراطي على أمان المحتوى السحابي لأكثر من 17000 مؤسسة، مما يساعد العملاء على تحسين أمان البيانات، والحفاظ على ال...
Cloudup
cloudup.com
شارك تدفقات أي شيء - الفيديو والصور والموسيقى والروابط والملفات - على الفور وبسهولة باستخدام Cloudup.
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche هي الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS لإدارة محتوى المؤسسات (ECM) وأتمتة العمليات التجارية. من خلال سير العمل القوي والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، يعمل Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال. كانت شركة Laserfiche رائدة في مجال المكاتب غير الورقية مع إدارة محتوى المؤسسا...
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi هي أفضل أداة تعاون شاملة للشركات. هذه ليست مجرد كلمات، إذ يتضمن Wimi مساحات عمل مخصصة: الشبكة الاجتماعية، ومشاركة الملفات ومحرك الأقراص، وإدارة المهام، ومشاركة التقويم، والمراسلة الفورية، ومؤتمرات الفيديو. بفضل هذه المجموعة الكاملة من الميزات التي تم تصميمها بعناية داخل حل سهل الاستخدام وقوي، ت...