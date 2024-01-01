بدائل - Scan123

Cubbit

cubbit.io

Cubbit for Teams عبارة عن وحدة تخزين سحابية SaaS للشركات، وهي أول شركة تعتمد على بنية تحتية تعتمد على صفر المعرفة بدلاً من مراكز البيانات التقليدية. على عكس البائعين السحابيين الرائدين، فهو يوفر أعلى مستوى من الخصوصية: لا يمكن لأحد، ولا حتى Cubbit، الوصول إلى البيانات التي تقوم بتحميلها. 1. Cubbit ه...