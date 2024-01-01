Saurierp

Saurierp

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الموقع الإلكتروني: saurierp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Saurierp على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن منصة أعمال ودية لرواد الأعمال الذين يرغبون في تعزيز أعمالهم من خلال التكنولوجيا. نحن نساعد في إدارة المشتريات والمبيعات والعملاء والموردين والتقارير والتسويق والفواتير، من أي جهاز.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: saurierp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Saurierp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

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Autoventa.io

Autoventa.io

autoventa.io

Envíopack

Envíopack

enviopack.com

Saeplus

Saeplus

saeplus.com

Cuentica

Cuentica

cuentica.com

Plerk

Plerk

plerk.com

Dátil

Dátil

datil.com

Rezrva

Rezrva

rezrva.com

Universidad Internacional

Universidad Internacional

unir.net

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